Giovane, talentuosa, promettente e anche fashion addicted: Zendaya ha tutte le carte in regola per essere un’icona, ancor più adesso come nuovo volto per Valentino.

Essere un’icona sin da giovane e per i più giovani è già un grande successo, se poi lo diventi anche per un brand di moda, vuol dire aver fatto centro: così nasce la collaborazione tra Zendaya e Valentino, con le migliori prospettive in vista della nuova campagna della maison. Con sguardo disincantato, avvolta da un delicato abito bianco, dolce e sensuale stringendo tra le mani una pochette bianca in pelle impreziosita da dettagli in oro, Zendaya sancisce l’inizio della sua collaborazione con la casa di moda italiana.

Zendaya x Valentino: un sodalizio per un romanticismo possibile

Ad aver conquistato Valentino, che con il percorso intrapreso dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli sta rinnovando il suo stile dandogli un’allure più fresce e giovane, è stata la naturalezza di Zendaya che incarna il romanticismo possibile inseguito dalla maison.

L’obiettivo infatti è quello di creare un dialogo costante e continuo tra presente, passato e futuro, partendo proprio dal lancio della nuova campagna. Ciò significa che Valentino non vuole abbandonare i codici che da sempre hanno fatto grande la sua storia, ma piuttosto lavorare per modellarli su un nuovo concept alla luce del presente.

E Zendaya, icona tra i giovanissimi ma anche attenta alla moda e alla scelta di outfit che esprimano al massimo la sua personalità, sembra essere una giusta intuizione.

Valentino guarda alle nuove generazioni

Zendaya è la perfetta rappresentata di una generazione a cui Valentino desidera parlare perché rappresenta il futuro, ma adoperando il giusto linguaggio e fedeli ai suoi valori di sempre. E l’attrice esprime in prima persona e in maniera progressista proprio i valori di questa generazione, nonché quelli dell’emancipazione femminile.

“Il motivo per il quale abbiamo scelto Zendaya come nuovo volto della campagna Valentino risiede nella sua perfetta incarnazione e rappresentazione di ciò che Valentino oggi è e sostiene. Zendaya è una giovane donna, forte e fiera, che si serve del proprio talento e del proprio lavoro per esprimere se stessa, i suoi valori e la generazione alla quale appartiene”, così Pierpaolo Piccioli ha affermato nella nota rilasciata dalla maison.

Entusiasta anche l’attrice, che ha raccontato di sentirsi onorata e felice di cominciare un percorso così importante con una maison storica del fashion italiano.