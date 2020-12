Può un materiale da buttare trasformarsi in un outfit da sera o da riciclare? Forse non ci crederete, ma la risposta è assolutamente sì con la H&M conscious exclusive.

H&M è da diversi anni attento al concept di una moda sostenibile ed ecologica, un valore che condivide anche con i suoi clienti, che ha sempre invitato a non gettare i capi ma di portarli in negozio per riciclarli. Quel gesto nel tempo è diventato qualcosa di più, con il lancio della H&M Conscious exclusive, una collezione nata interamente da materiali riciclati. Così quelli che per molti possono essere scarti, per uno dei colossi del fast fashion rappresentano una risorsa preziosa che non solo offre un concreto aiuto al rispetto dell’ambiente, ma permette di rivedere per un’intero il sistema di produzione moda, partendo da sé.

H&M Conscious exclusive: indossare materiali riciclati

I materiali che compongono la collezione sono ottenuti da rifiuti provenienti da fonti sostenibili, che invece di disperdersi finendo nelle discariche vedono nuova luce: si trasformano in capi in poliestere, prendendo parte ad un’esclusiva collezione.

“Vorremmo un futuro positivo che interrompa la strada pericolosa che il pianeta ha intrapreso finora. Per questa ragione abbiamo deciso di creare qualcosa di bello dagli scarti, imparando ad apprezzare il valore di ciò che ci circonda“, ha affermato in un’intervista Ella Soccorsi, Designer H&M della Conscious Exclusive.

Così l’autunno/inverno 2020-2021 di H&M si presenta in una veste anche ecosostenibile che ci lascia scoprire e ci sorprende vedendo come abiti, accessori e gioielli possono nascere da plastica riciclata di scarto, polpa di legno, per citarne alcuni, spesso uniti anche a tessuti pregiati come la seta.

Dove acquistare la collezione ecostenibile di H&M

La collezione H&M Conscious Exclusive è disponibile online dal 3 Dicembre, e si tratta di un’edizione limitata. Maglioni, pullover, dress, cardigan, top e pantaloni in maglia sono i must have distintivi di una linea che privilegia gli essenziali del guardaroba dell’inverno.

I prezzi sono nella media, si parte dai 20 euro a salire per quanto riguarda l’abbigliamento e dai 4 euro per i piccoli accessori. Non mancano però anche intimo e accessori, come gioielli creati da metalli riciclati, e le scarpe sono invece in VEGEATM, innovativa pelle vegana in parte ricavata dai sottoprodotti della vinificazione.

Anche gli occhiali da sole sono a prova di riciclo, realizzati in Made of Air, un nuovo materiale all’avanguardia, in parte ottenuto da biomasse di scarto e progettato per combattere i cambiamenti climatici.

Fonte foto di copertina:

https://www2.hm.com/it_it/productpage.0942986002.html