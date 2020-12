In tutti noi è forte il desiderio di salutare il 2020, e cominciare bene il 2021. Partiamo dal look, puntando sui colori 2021 selezionati da Pantone, nuance chiare e rilassate.

Mentre nel mondo ciascuno pensa in che modo e con quale rito salutare il 2020, siamo pronti a puntare sul un look per cominciare al meglio il prossimo anno, iniziando dai colori Pantone 2021. Ed eccezionalmente l’azienda quest’anno ne ha individuati ben due rispetto al singolo di rito. Colori che puntano sulla positività, l’armonia, che ci trasmettano un senso di affidabilità e tranquillità per affrontare un periodo che si presenta ancora impervio, ma per il quale abbiamo bisogno delle migliori energie.

Colori Pantone 2021: ecco quali nuance indosseremo

Grigio brillante e giallo vivace, sono i due colori che Pantone ha individuato come nuance dell’anno 2021, e che includeremo nei nostri armadi e nelle nostre cassettiere, dando spazio ad abiti e outfit da queste due positive nuance.

L’azienda statunitense che si occupa di catalogare i colori e di tecnologie per la grafica, ha scelto i due colori spinto da motivazioni filosofiche strettamente legate all’anno della pandemia.

“In un momento storico in cui le persone cercano, in ogni possibile modo, di ritrovare energia, lucidità e speranza per rinvigorirsi e superare questa continua fase di incertezza, le tonalità che infondono grinta e coraggio rispondono al nostro bisogno di vitalità”, ha spiegato in una Pantone presentando il Color of the year 2021.

Il look perfetto del 2021 è in giallo e grigio, anche a Capodanno

Un’idea per esempio potrebbe essere quella di scegliere un outfit per Capodanno che richiami questi due colori: un look fashion e di tendenza, ma che sia anche di ottimo augurio per iniziare l’anno con grinta e coraggio.

Per chi desidera mettere da parte lustrini e paillettes, che per un piccolo ritrovo a casa e videocall possiamo sempre sfoggiare, perché non puntare su qualcosa di caldo e che soprattutto ci faccia partire con il piede giusto?

Potremmo scegliere un maglione o un cardigan che includa entrambi i colori, come quello di Stradivarius dal taglio retrò. Oppure creare un look composito, con la luminosità del giallo e l’affidabilità del grigio.