Tra le tendenze di quest’inverno le sneakers indossate anche su look eleganti, e Nike cavalca l’onda: la storica Air Jordan Retrò High diventa una scarpa da sera.

Le sneakers dell’inverno 2021 amano reinventarsi, sposando quanti più look possibili e sciogliendo per sempre l’idea che la scarpa sportiva vada indossata solo con tute e pantaloni. La storica Nike Air Jordan ne da l’ennesima prova: dopo quella firmata Off White, eccola in un upgrade nuovo di zecca. Una tendenza che i brand sportivi hanno iniziato a cavalcare con capsule ad hoc, mentre gli stessi brand di alta moda hanno iniziato a consacrare le sneakers come scarpe comode che sanno farsi anche eleganti. Adesso è la stessa Nike, un brand sportivo, a rendere sofisticata e da sera un suo modello iconico.

Nike Air Jordan: un modello che è storia

Il nome non mente, come anche il suo buon sangue: la Air Jordan 1 è la scarpa che Nike ha dedicato al giocatore di pallacanestro Michael Jordan, che ha fatto la storia del basket e di conseguenza quella delle Air Jordan, riviste e rivisitate nel corso del tempo.

Il modello è quello di una classica scarpa da basket, collo alto al di sopra della caviglia, e la cui forma ricorda vagamente quello di uno stivaletto. E l’ultima variante, questa targata 2020 e che prende il nome di Retrò High OG. Un modello che conserva la comodità della scarpa sportiva, ma si tinge di eleganza.

Nike Air Jordan 1 Retrò High OG: dove acquistare le sneakers eleganti

A rendere elegante la Air Jordan 1 in questa versione speciale, lanciata in occasione del Cyber Monday è il suo rivestimento in pelle, e il colore nero e oro metallizzato. Viene da sé che la scelta della nuance è proprio per permettere di indossarle con una certa facilità alla sera.

Ecco, pensate a tutte quelle volte che a fine serata non ne potevate più delle décolléte, a quelle volte che scherzando per andare ad una festa o una cerimonia avete detto ci vado con le scarpe da ginnastica.

Adesso siete più che giustificate: le sneakers da sera ci sono, le approva anche Nike, e se sono il modello che richiama la storia di un mito meglio ancora. Attualmente le trovate online al prezzo di 177 euro, che considerato il costo base di 372 euro è un ottimo affare.

