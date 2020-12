Moncler ha acquisito Stone Island. I due brand resistono, si sostengono e pensano ad una nuova visione del lusso, insieme.

La pandemia ha pesato e continua a pesare non poco sul mondo del fashion, che però cerca in tutti i modi di alleggerire e attutire il colpo. A darne un esempio forte sono due brand italiani: Moncler acquisisce Stone Island con un’operazione ci ben oltre un miliardo di euro.

Nascerà così un nuovo motto, una nuova vision che caratterizzerà capi di lusso attenti ai nuovi codici culturali della moda, soprattutto quella dei giovanissimi. Una sfida ma anche un atto di resilienza e condivisione di una strategia comune da parte di entrambi i brand.

Moncler e Stone Island: un nuovo inizio su valori comuni

L’unione nasce in seguito all’acquisizione di Sportswear Company, società proprietaria di Stone Island, il cui consiglio di amministrazione ha approvato all’unanime questo progetto di aggregazione, guardando ad una nuova futura prospettiva nel segmento del lusso.

Fondamentale, come ha sottolineato Moncler sul suo profilo Instagram in un post, è la condivisione di valori e intenti delle due aziende ad aver reso possibile il tutto.

Il Presidente e amministratore delegato di Moncler Remo Ruffini ha sottolineato il significato che assume quest’operazione, definendolo prima di tutto un bel messaggio per l’Italia: “Uniamo due brand italiani, nonostante il momento di incertezza che stiamo vivendo. Credo però che sia proprio in questi momenti che si debbano stimolare nuove energie e nuove ispirazioni per progettare il domani”.

“Beyond fashion, beyond luxury”: una comune filosofia

A sancire questa unione e questa costosa operazione è il motto “Beyond fashion, Beyond Luxury”, slogan che sintetizza il desiderio dei due brand di stare al passo con i tempi e le esigenze del fashion alla luce di una nuova normalità.

Stessi valori, rigore gestionale, passione per l’innovazione, lo stile e la grande voglia di guardare al futuro, saranno il leit motiv che caratterizzerà la prima collezione firmata insieme da i due brand. Curiosi quindi di vedere quale sarà lo style di lusso che interpreterà al meglio intenti e filosofia delle due aziende.