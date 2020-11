La scarpa comoda, che si fa elegante e sportiva all’occorrenza conquista anche l’alta moda: le sneakers del 2021 sono chic e firmate. Sono le più desiderate del momento.

Le sneakers sono da sempre le scarpe sportive per eccellenza. Il modello a cui pensiamo per andare in palestra, per fare sport e da indossare quando abbiamo bisogno di una scarpa pratica e comoda. Ma – complice anche il periodo di pandemia – quest’anno la scarpa sportiva cambia decisamente connotati: è più attenta alle tendenze, affina le sue forme, mescola texture, cambia i suoi codici fino a diventare anche inaspettatamente elegante.

Le sneakers 2021 sono firmate dall’alta moda

La tendenza di dare alle sneakers un tono elegante aveva iniziato a diffondersi da un po’ di tempo tra le star e nel tempo tra le influencer, che spesso lanciano tendenze con accostamenti originali e interessanti.

Ma con la necessità attuale dell’alta moda di reinventarsi, marchi e maison hanno iniziato a pensare ad una moda più easy, da poter indossare con facilità.

La sneakers quindi non poteva che essere la scarpa più adatta da sposare per questo cambiamento, si pensi al binomio Adidas e Prada ad esempio. Un sodalizio che per alcuni si è perpetuato, per altri è stato solo uno spunto.

I modelli più desiderati: Dior, Gucci, Off-White, Chanel

Ecco allora che la nostra beniamina, sportiva da sempre ma forse con qualche vocazione nascosta viene rivista e reinterpretata dai brand: a volte riportando alla luce modelli vecchi che non hanno avuto successo, ma dal design rinnovato, altre volte creando qualcosa di nuovo. Così al momento le sneakers firmate sono trend, e le più desiderate di stagione e vien da sé anche le più costose.

– Le più delicate, amate e ricercatissime sono le sneakers Dior che nascono dalla collaborazione con Nike: un modello super femminile, con il simbolo Nike ricamata con il logo della maison. Sono le Air Dior, dal doppio colore angelico, celeste e bianco. Da capogiro il prezzo, dai 17.000 ai 24.000 a seconda del modello.

– Non passarono inosservate la prima volta che sfilarono in passerella, il successo è poi arrivato da sé: sono le Off White in versione Air Jordan, modello vintage di cui si parla dall’estate. Il loro prezzo online oscilla dai 1.800 ai 4.000 euro.

Naturalmente poi ci sono i classici, che con la tendenza del comfy style hanno visto un grandissimo rilancio come nuovo concept di lusso.

Gucci e Chanel, con una linea che ha sempre avuto un mood anche sportivo, sono tra gli altri modelli ricercati per assicurarsi una scarpa comoda e sportiva, da sfoggiare anche con outfit eleganti.

Fonte foto di copertina:

https://www.pexels.com/it-it/foto/ristorante-moda-abito-donna-4863602/