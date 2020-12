Dicembre fa rima con freddo, pronte a sfoggiare il meglio della maglieria dell’inverno già nel guardaroba. Ma anche ad acquistare qualcosa di nuovo.

Winter is coming, e dal 21 Dicembre dubbi non ce ne saranno più: pronte a tirare fuori maglioni a collo alto, maglieria dell’inverno in cashmere e lana, ma desiderose anche di arricchire il guardaroba con qualcosa di caldo, comodo e trendy. Ecco perché quest’anno non fermiamoci solo ai classici maglioni intrecciati o lupetti, ma puntiamo anche su abiti, twin set, jumpsuit corte e lunghe. Fa freddo certo, ma possiamo scegliere qualcosa di caldo senza dimenticare la nostra silhouette.

Maglieria inverno, tendenze 2021: il set shorts e maglia

Le sfilate dell’autunno/inverno 2020-2021 hanno visto la maglieria come assoluta protagonista, e si vocifera già che anche nel prossimo inverno 2022 maglioni fatti a mano e lavorati saranno ancora re indiscussi delle nostre cassettiere.

Tra le tendenze di maggior successo di quest’anno c’è il set maglia e shorts abbinati, per molti già una versione 2.0 del classico twin set. L’attenta ricerca dei materiali, pregiati, quali cashmere, lana merinos, ma anche mohair e alpaca, sono il tratto distintivo dei capi in maglia dai punti classici come cose e losanghe.

Amatissimo è anche il loose cardigan, un modello lungo ed elegante che ci salva ogni qual volta camicie, magliette e t-shirt invernali non bastano e abbiamo bisogno di un caldo abbraccio a prova di freddo.

Abiti e pantaloni in maglia a prova d’inverno

Lana, cashmere e i loro fratelli pregiati si lasciano modellare per dare vita ad outfit di qualsiasi forma, così anche capi everyday che generalmente indossiamo in estate, riusciamo a trovarli anche in inverno: è il caso dei top, che possiamo abbinare a cardigan e maglioni aperti e con bottoncini.

Un outfit da avere assolutamente in questo inverno 2021 sono gli abiti lunghi e in lana: sensuali e avvolgenti, sono il nostro lasciapassare per quella serate in cui desideriamo essere sexy ma senza sentire troppo freddo.

E per un look pret a porter, comfy e da indossare ogni giorno, non è da sottovalutare il pantalone in maglia: flare, leggermente skinny, qualsiasi modello comodo e chic saprà farci sentire sempre un po’ a casa ovunque.