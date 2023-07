Skims, il brand by Kim Kardashian che ha fatto della shapewear il suo marchio di fabbrica, pensa ad una collezione di bikini glam

Una delle attività che amano di più i fashion addicted d’estate è quella di scrollare il feed di Instagram delle celeb e dei marchi più cool per lasciarsi ispirare dai bikini più trendy di stagione. Già più volte abbiamo curiosato tra quelli più amati da Chiara Ferragni e co., tra le collezioni di Zara e non ci stanchiamo di tornare a farlo perché Skims, il brand shapewear di Kim Kardashian ha lanciato una linea che sembra voler cantante decisamente una melodia diversa dalle texture animalier, crochet e pop che spopolano tanto quest’estate. I bikini ideali dell’estate 2023, nel puro stile di Kim, diventano ultra glam e sexy.

Skims bikini estate 2023: neoprene, simil pelle e scuba, le texture in black e glam

Ciò che colpisce immediatamente delle foto promozionali condivise su Instagram è come Skims con i suoi bikini punti su un’estate decisamente più elegante: il colore dominante infatti è il nero, pur se possono esserci per alcuni modelli variazioni di colori, come il marrone e il nude per chi ama i classici neutri. Un’estate assolata magari da vivere a bordo piscina in pieno relax, puntando su un bikini triangolo e slip minimali sensuali e coprenti quanto basta.

Di recente sempre sulla scia del nero, uno degli ultimi modelli lanciati è un top bikini impreziosito di leggerissimi glitter in cotone sportivo, e che troviamo anche in versione body e color nude, modelli che riprendono fortemente la linea loungewear che ha reso noto il marchio per la sua linea modellante e inclusiva. Un dettaglio che il brand non poteva che adottare ancora di più sulla collezione beachwear.

Il cruccio della prova costume va naturalmente e fortunatamente in vacanza, perché ancora una volta il brand, amatissimo anche oltre gli Stati Uniti al punto da scommettere sull’apertura di store in tutto il mondo, ci mostra costumi di ogni genere che stanno bene a tutti, realizzati anche in nuove texture tecniche come neoprene e scuba.

Una collezione estiva, dal beach allo streetwear

L’idea, come si poteva intuire è quella di pensare a tessuti comodi e pratici – i tecnici lo sono per natura – è quella di una linea che va oltre la spiaggia o la piscina e che possa essere integrata tranquillamente con il nostro abbigliamento estivo: si pensi infatti ai guanti lunghi da bagno lanciati lo scorso anno e più glam che mai per un summer party. E nelle stesse foto i costumi convivono magnificamente con stivali dai tacchi alti, a riprova di una collezione dal gusto fetish che desidera andare ben oltre.

Tra i pezzi forti di cui è facile innamorarsi, l’abito in scuba nero con cerniera davanti: un modello dalle vibes anni ’90, sexy, avvolgente e glamour, che può essere incredibilmente versatile, sia per look eleganti o casual, in chiave street lo si immagina magnificamente con un paio di sneakers.