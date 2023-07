Dove prendere ispirazione per l’abito da sposa perfetto se non innamorandosi delle proposte che hanno sfilato all’Haute Couture parigina

Da sempre le sfilate Haute Couture di Parigi diventano l’occasione per avvistare i trend e le proposte più eleganti per gli abiti da sposa, occasione che non è mancata neppure quest’anno. Un tempo infatti era tradizione che l’ultimo abito di queste sontuose sfilate fosse proprio un wedding dress, tradizione a cui oggi non tutti i brand tengono sempre fede, magia che anche quest’anno si è ripetuta confermando che il less is more, sia che si tratti di modelli da principessa, mannish o boho, resta la chiave d’eleganza da cui partire per individuare il proprio abito da sposa da sogno.

Abiti da sposa 2023: le nuove tendenze haute couture, giochi di proporzioni e contrasti

Ciò che unisce in un fil rouge tutte le tendenze andate in scena sulle passerelle, dai modelli minimal a quelli più ricercati e sofisticati è un’eleganza che si esprime in giochi di contrasti tra volumi, proporzioni, tessuti e dettagli. Nonché l’invito a guardare oltre l’immaginario classico, partendo dalla leggiadra eleganza dei modelli proposti di Valentino, che immagina le spose in modelli over e leggiadri, danzanti e dinamici.

– La stessa leggiadria si respira anche nella collezione di Giambattista Valli, che guarda ad un design sofisticato dove corpetti avvolgenti – si confermano cult per l’abito da sposa – si accosta a gonne ampie e principesche in tulle bianco e dettagli in nero, in un’estetica che viaggia tra il glamour e il romanticismo.

Tunica ampia e strutturata, d’ispirazione greco-romana, con maniche mantello è l’abito da sposa secondo Dior, che viaggia dall’eleganza classica a quella più moderna nella sua versione mannish, dove la bar jacket iconica e rivisitata si abbina ad una gonna lunga a tubino.

Minimal e preziosi: tubini e abiti bustier gioiello

L’abito da sposa ideale deve incontrare prima di tutto il gusto, la sensibilità e la personalità della sposa. E c’è chi quel giorno tanto atteso lo vuole raccontare non solo con la luce di un tessuto ma anche con dettagli preziosi e gioiello. L’Haute Couture anche in questo caso riesce a trovare un equilibrata strada tra un’estetica minimal e un tocco prezioso: è il caso di Stephane Rolland, che trasforma la tunica over in un tubino, dal prezioso spacco davanti ricoperto ai lati di minuscoli strass.

E per chi sogna giochi di luce e strass sul proprio corpo, tessuti raffinati che giocano tra la sensualità del tulle e del pizzo, non si può non passare per la linea sposa di Elie Saab, amato dalle celeb e firma del più recente abito da sposa di Jennifer Lopez. Lo stilista libanese propone abiti dal gusto orientale, esplorando anche nuovi colori come il nude e l’oro: abiti see-through velati e impreziositi di cristalli