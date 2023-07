Preziosi e smart, sono gli accessori che completano i nostri look da spiaggia 2023 e custodire in borse e pochette da mare

Leggere si, ma senza dimenticare gli indispensabili accessori per vivere tutte le sfumature di una giornata al mare che dal giorno alla sera può regalarci sorprese ed emozioni. Così dal momento che sappiamo bene quanto un accessorio possa fare la differenza per impreziosire il nostro look e tornarci estremamente utile, ecco alcuni accessori, avvistati e scelti anche dalle celeb durante le loro vacanze, che possiamo indossare e includere nella nostra valigia o semplicemente nella nostra borsa mare. Oltre naturalmente ad un’affidabile crema solare!

Accessori moda mare 2023, bijoux: bodychain e collane afro, due trendy must have

Dallo scorso anno le tendenze anni 2000 si fanno ammirare anche in spiaggia, così che non potevano non tornare le bodychain: preziose catene sottili o tennis che donano un tocco scintillante ai nostri bikini, al nostro corpo e agli abiti. Si perché questo bijoux per il corpo, oltre ad essere smart, molti infatti sono collane che diventano anche cinture sono punti luce che possono valorizzare con dettagli minimal il nostro look.

Possiamo scegliere di indossarle in spiaggia su un bikini, in città di giorno o di sera per impreziosire una semplice t-shirt, oppure per illuminare un caftano da indossare per un aperitivo in spiaggia. Ecco perché il nostro consiglio è di averne sempre una nella borsa da mare, per essere pronta ad indossarla all’occorrenza.

– E a proposito di gioielli: quest’anno c’è il grande ritorno delle collane afro. Ricordate quelle collanine composte di perline colorate che da piccole collezionavate in spiaggia? Ecco sono proprio loro, da indossare a singolo o doppio giro, per avere sempre con noi un prezioso tocco esotico.

Mollettone, pochette, berretto: gli indispensabili da spiaggia

Avete presente tutte quelle volte che al mare vi siete accorte di aver dimenticato qualcosa che vi permetta di spostarvi in spiaggia agevolmente e portare con voi tutto l’occorrente? Stiamo parlando proprio di lei, la pochette da mare di cui abbiamo bisogno per spostarci in spiaggia.

Non in cotone per evitare che la salsedine possa usarla o che si possa bagnare, il modello perfetto è quella in silicone di Havaianas: dai modelli colorati, nerd a quelli glitter e in più dimensioni, così pratica che si lascia indossare per tutta l’estate.

– Tornato la scorsa estate, difficile immaginare una stagione estiva senza il mollettone: amatissimo dalle sorelle Ferragni, scelto anche da modelle come Gigi Hadid e Kendall Jenner, dal classico nero con ampio moncone per chi ha i capelli lunghi a quelli baby per fermare qualche ciocca ribelle, è il fido compagno di pettinature ordinate al mare.

E sempre Kendall, supportata da Hailey Bieber, non hanno dubbi su quale sia l’indiscusso cappello trendy dell’estate 2023: torna il berretto, griffato, sportivo, molto più pratico di un’elegante ma impegnativo cappello in rafia. Smart e fashion, come prediligono le celeb!