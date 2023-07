Slingback, sandali flat, gioiello, sono le scarpe versatili da indossare d’estate: dagli appuntamenti eleganti a quelli in città

Temperature caldissime quelle di questa estate 2023, che ci porta a fare i conti anche con abbigliamento e accessori: si privilegiano senza dubbio leggerezza dei filati e comodità. Un equilibrio che nonostante il ritorno del trend dei corsetti si riesce a trovare grazie alla comodità dei pantaloni cargo, alle t-shirt anni ’90 e sandali che si confermano evergreen e quest’anno si fanno amare sempre di più, Birkenstock e Crocs in prima linea. Ma se desiderassimo andare oltre il genere smart and street? Nella stagione delle cerimonie, potremmo avere bisogno di scarpe comode ma eleganti e ci sono più di un modello su cui possiamo contare, abbastanza versatili da indossare anche in città.

Scarpe estate 2023: slingback comode e flat, i modelli sofisticati da cerimonia e da convertire in casual look

Non saranno propriamente sandali ma le slingback entrano ormai di diritto nel nostro entourage di amatissime scarpe da indossare in estate, perché il loro mix di versatilità, eleganza e comodità è esattamente quello che cerchiamo per vivere a pieno tutti gli appuntamenti della stagione, dai più chic come le cerimonie a quelli di routine, come un incontro di lavoro.

Tanti i modelli proposti quest’anno, come quelli non solo con l’iconico sling ma anche con il cinturino richiamando il design delle ballerine, eleganti e romantici, meglio ancora se in colore pastello o metallizzato, così da poterli abbinare facilmente su un abito elegante così con un paio di jeans. Le troviamo ultraflat ma anche con un tacchetto medio, alternativa gradita a chi non vuole rinunciare ad un tocco slanciato per valorizzare un vestito o un pantalone palazzo o skinny.

– Preziose ed estive? Le slingback in rafia o in tessuto si tingono anche di colori fluo e super pop, di paillettes o strass, perfette se il nostro guardaroba è ricco di colori e amiamo indossare nuance sgargianti e vibranti. Anche in questo caso sapranno valorizzare un abito da cocktail così come un romantico abito da aperitivo estivo.

Rasoterra, gioiello, extra comode: i sandali Positano si reinventano ad ogni stagione

Senza il loro eterno ritorno d’estate, probabilmente ci sentiremmo perse. Perché chi non ama l’essenzialità di un paio di Birkenstock e non vuole rinunciare ad un sandalo comodo ma allo stesso tempo elegante e prezioso, sa di poter contare da sempre sui sandali flat più famosi di sempre: i sandali Positano.

Generalmente con fascette o infradito, rasoterra, la qualità delle suole, donano agilità e comodità alla nostra camminata. Nel corso del tempo i modelli si sono evoluti: alla schiava, per chi ama anche avvolgere le gambe con lacci in simil pelle o preziosi, infradito per chi ama le versioni gioiello che vanno dalle perline agli strass o o una semplice rifinitura in pelle. Vi sfidiamo a cercare occasione in cui queste scarpe non si abbinino magnificamente su un abito drappeggiato o sotto un paio di shorts.