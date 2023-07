Sfumature di rosa e fucsia inondano la collezione d’abbigliamento di Zara, che celebra il trend Barbiecore con una speciale capsule

Non c’è dubbio che se anche il color Pantone dell’anno è il Viva Magenta, un’affascinante mix tra rosso e bordò, le sfumature del 2023 vireranno comunque tutte verso il fucsia, il rosa e i suoi complementari per il Barbiecore imperante scatenato da Barbie The Movie. Il film prima ancora di uscire nelle sale ha fatto già assaporare tutte le sue fashion vibes negli abiti più iconici di Barbie indossati da Margot Robbie alle anteprime del film in giro per il real world. E adesso un po’ di quel mondo perfetto e patinato entra nel nostro guardaroba anche grazie a Zara, che ha pensato ad una capsule a misura di Barbie World, dall’abbigliamento al make up, passando per la casa.

Zara x Barbie: un’esperienza immersiva, dal look ai pop up store

La collezione capsule Zara x Barbie è stata lanciata ufficialmente il 17 Luglio in tutto il mondo online e in negozi selezionati. E non solo. Perché per festeggiare l’uscita del film e questo mese di Luglio vissuto in Barbie Style dall’attesa all’uscita del film nelle sale, chi ha in programma a stretto giro vacanze a Parigi o a New York, potrà ammirare gli esclusivi pop-up che il brand ha realizzato per l’occasione.

Saranno visitabili fino al 30 Luglio, regalando agli appassionati una vera e propria esperienza immersiva così come cantavano gli Aqua, I’m a Barbie Girl in a Barbie World. Camerini in stile giocattolo, un distributore automatico che invita i visitatori a interagire girando una ruota per curiosare tra gli scaffali dei prodotti della capsule. Un’esperienza naturalmente ad alto livello instagrammabile.

La capsule: un mondo rosa di must have e accessori in Barbie e Ken Style

Chi ha amato da sempre l’iconica Barbie che può essere tutto e che per molte è stata compagna di giochi tra amiche, progettando case e sognando giornate di shopping, resterà senza dubbio conquistato da una capsule che riesce a raccogliere tutto ciò che possiamo amare di Barbie: a cominciare dagli abiti vichy in rosa chiaro e bianco, senza dimenticare gli iconici occhiali bianchi dalla forma tondeggiante e le lenti scure.

Vale la pena però dare uno sguardo curioso anche al guardaroba di Ken: difficile non lasciarsi conquistare anche dai must have ispirati a lui, come il completo vichy in blu e bianco composto da camicia over e bermuda, lasciando intravedere gli elastici degli slip per inseguire il trend di ritorno dagli anni 2000.

Tra gli altri pezzi cult che compongono la capsule anche i gilet in denim rosa e blu da abbinare a bandane da portare al collo, per ricalcare lo stile cowboy che ritorna anche nel film, le tute in denim, le canotte logate Barbie, i completi loungewear e i pigiami in fucsia, la borraccia e la borsa di paglia impreziosita dall’iconica B, che già sogniamo di abbinare a tutti i nostri look estivi.