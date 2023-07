Dimenticate di indossare i ciclisti solo per andare a fare sport: le nuove tendenze trasformano i biker shorts in un capo elegante e chic

Da quando Lady D rivoluzionò le prospettive dei ciclisti indossandoli sotto una felpa e confezionato un abbigliamento casual da passeggio, questo capo di strada ne ha fatta tantissima per conquistarsi un posto nel nostro guardaroba che andare oltre le porte di una palestra e un uso informale destinato a brevi e fugaci occasioni da passeggio. Secondo invece le tendenze emerse dalle ultime passerelle della primavera/estate 2023, i biker shorts vanno seriamente riconsiderati ed esattamente come gli hot pants possono diventare estremamente eleganti, grazie alla loro rivisitazione in nuovi design e texture. Guardare per credere e lasciarsi ispirare.

Tendenze moda estate 2023: i pantaloni ciclista in passerella, da Hermès a Chloè

Avvolgenti e lunghi ad altezza bermuda, gli outfit con i pantaloni ciclisti hanno immediatamente catturato l’attenzione: l’alta moda infatti ha mostrato ancora una volta come a fare la differenza e a dare ad un capo un’identikit diverso siano la texture e gli accostamenti.

Hermès ad esempio scegli di abbinarli in nuance neutre a camicie effetto pelle, Chloé anche sotto un abitino see-through oppure sotto una maglia over, perché d’estate i biker shorts sono pronti a presentarsi come la perfetta alternativa ai leggings. La formula che li rende estremamente eleganti è anche la scelta di abbinarli ad una camicia o un blazer lasciandoli intravedere delicatamente, abbinati ad un paio di sandali flat o con maxi plateau.

I nuovi modelli eleganti e come abbinarli

A maglia, con strass e glitter, i pantaloni ciclista eleganti puntano su texture più raffinate e meno sportive dei modelli che conosciamo da sempre e la loro versatilità è sorprendente: a partire dai modelli neri a costine che possiamo accostare ad un top e un cardigan, impreziosire con una body chain e un paio di décolléte oppure puntare su un look sportivo scegliendo accessori come un cappello pescatore.

– Possiamo però osare anche con i modelli sportivi, magari indossandoli con una it-bag o con un paio di sneakers dal design chic, completando con una camicia di lino o un crop top. In vacanza saranno un capo must have da valigia: perfetti come alternativa agli shorts, modelli in denim o simil jeans promettono di essere i complici perfetti di nuove avventure e vacanze last minute.

Ma non finisce qui: i modelli dalla texture lucida saranno quel capo comodo, pratico e sofisticato che si adatterà perfettamente ad un look ultra chic, perfetto per un aperitivo: basteranno un paio di espadrilles, Mary Jane o ballerine con strass per avere al volo un outfit ricercato ma facile da comporre ed elegante quanto basta.