Le tendenze di quest’anno guardano alle borse dall’allure beachwear firmate: da Dior a Jimmy Choo, i modelli su cui investire

Non vedete l’ora di partire per quel meraviglioso viaggio prenotato da tempo e nell’attesa state rivedendo e arricchendo il vostro guardaroba, dall’abbigliamento agli accessori. E magari state anche pensando di investire su un pezzo forte, come una borsa firmata che si intoni perfettamente ai colori della vostra vacanza e al vostro mood. Sì, perché secondo le ultime tendenze la borsa luxury con logo in bella vista, a dispetto di ogni tendenza quiet luxury è la nuova frontiera del desiderio proibito. Pratiche e dalle nuance baciate dal sole, sono le perfette bag da riviera, maxi ma dai materiali leggerissimi.

Tendenze borse mare 2023, le maxi ma comode: Dior Book Tote Bag e Prada Shopper

I materiali di riferimento, quelli che raccontano per eccellenza l’estate mentre immaginiamo di raggiungere spiagge meravigliose dall’acqua cristallina e goderci il panorama sedute a sorseggiare un cocktail nello chalet di zona, sono sempre loro: rafia e paglia, le due texture su cui si esprimono le creazioni iconiche e ultime, rispettivamente di Dior e Prada.

In casa Dior estate in materia di bag fa da sempre rima con la Dior Book Tote: cambiano i pattern, le grafiche, ma la raffinatezza e la delicatezza di questa borsa che va ben oltre la spiaggia e diventa la borsa perfetta da portare in vacanza, non tramonta mai. Quasi ad inseguire silenziosamente la tendenza barbiecore, l’ultimo modello è una romantica creazione in rosa con disegni esotici, da impreziosire anche con un foulard. Grande o media, da personalizzare: lasciare il logo della maison o scrivere un nome o una destinazione? Questa sarà la question! Il prezzo è di 2700 euro.

Prada non rinuncia alla logomania nelle tendenze beachwear ma predilige un’estetica più essenziale e sportiva, realizzando un modello in paglia su cui spicca in nero il logo della maison. Si tratta della bag perfetta di chi desidera ostentare ma con parsimonia e predilige modelli capienti ma meno appariscenti nell’estetica e nelle dimensioni. Il prezzo è di 1500 euro.

Jimmy Choo, Celine, Gucci: lo stile boho luxury dei nuovi modelli

Le it-bag da spiaggia sono dei veri e propri piccoli capolavori che sperimentano l’accostamento di materiali così diversi tra loro da renderle un gioiellino da collezione, perfette per chi desidera indossare qualcosa di unico. Jimmy Choo guarda oltre la spiaggia e pensa ad una it-bag che sa di vacanze ma che in più dimensioni si può indossare anche in città: ne nasce così una tracolla in rafia formato sacchetto, che interpreta il boho chic con classe ed eleganza. Il prezzo parte da circa 2000 euro.

– Una simile scia è quella di Celine, che mescola dettagli in pelle con la raffinata lavorazione della rafia: il risultato è un secchiello prêt-à-porter che si abbina come bag in cui custodire l’essenziale come complemento ad una borsa mare o come borsa da sera in vacanza, preziosa nei suoi vivaci contrasti di colore. Il prezzo parte dai 450 euro a seconda del modello.

– La più boho della bag di stagione però è firmata Gucci: il brand riprende la forma iconica a trapezio delle borse da mare, in rafia dalla base ai manici, arricchendola di ricche sfumature di colore e la G che gioca ad un vedo e non vedo. Il prezzo è di 2300 euro.