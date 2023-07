Avvistate sulle ultime passerelle invernali, non c’è dubbio che tra le tendenze shoes le ballerine si reinventano per confermarsi sempre evergreen

I tempi in cui si guardava ancora con un certo scetticismo alle ballerine, scarpe flat che uniscono eleganza e comodità, sono decisamente passati: vederle di recente apparire sulle passerelle invernali e reinventarsi nell’estetica adattandosi agli abiti, passando persino per il lato più sofisticato e ricercato del guardaroba, rompe ogni possibile pregiudizio. Così nelle tendenze dell’autunno ma già a partire da quest’estate, le ballerine sono pronte per essere indossate ai nostri piedi, ostentando una versatilità che renderà più semplice qualsiasi combo fashion.

Tendenze scarpe 2023: le ballerine in versione preziosa sulle passerelle autunno/inverno 2023

Il prossimo autunno/inverno il nostro guardaroba si arricchirà di strass, brillantini e paillettes, come ci ha magnificamente mostrato la sfilata di Valentino, dove capi preziosi e scintillanti convivono armoniosamente con semplici camicie bianche, blazer e shorts dalla texture minimal. Così a questa ondata di minimal shine, le ballerine non potevano farsi trovare impreparate.

Sono apparse così sulla passerella di Vaquera e quella di Giambattista Valli e prima ancora su quella di Celine e di Sergio Rossi. Valli ne esalta così la loro vocazione romantica, tempestandole di paillettes dorate in combo con punte in nero o bianco, abbinandole su leggiadre gonne in tulle see-through, rivelandoci un altro capo chiave della stagione prossima. Ma non solo: tra i modelli da tenere d’occhio ci sono anche quelle metallizzate o in tulle impreziosite da un fiocco gioiello alla punta. Modelli che sull’abito da sera diventano la soluzione comfy glam che cercavamo.

Come abbinare le ballerine paillettes già da questa estate

Se ve ne siete innamorate già da adesso, vi rassicuriamo subito perché per indossare queste ballerine non c’è bisogno di aspettare fino all’estate. Potremmo cavalcare il trend puntando su modelli luminosi e chic come le Rockstud di Valentino, disponibile non solo nella versione texture lucide ma anche in quella ricoperta di strass e impreziosita di borchie. Un furbo investimento a lunga stagione.

– Gonne lunghe, minidress, abiti over, saranno gli outfit perfetti da abbinare anche ai modelli proposti da Mango, che cavalcano il minimal chic partendo da un modello nero illuminato da una tempesta di strass di medie dimensioni.

Se cercate modelli scintillanti ma meno eccentrici, un’alternativa sono le monocolore in strass: in versione nero o bianco, potrebbero essere la soluzione perfetta e comoda da abbinare ad un abito da cerimonia, senza sfigurare e valorizzarlo preservando la nostra comodità.