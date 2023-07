La sua frangia, marchio distintivo del suo look, è pronta a tornare: e tutte quest’anno vorremo sentirci un po’ Jane Birkin

Nel volto di Jane Birkin c’è la storia, l’iconicità e la suggestione degli anni ’60: fascino disimpegnato, scanzonato, diva ma senza desiderare di esserlo, Jane Birkin rappresentò una bellezza fresca e rivoluzionaria nella sua epoca, immagine di una sensualità femminile controcorrente rispetto a quella incarnata dal corpo morbido di Brigitte Bardot. Il suo fascino era racchiuso nello sguardo profondo, nelle bellezza eterea di una sensualità che non aveva bisogno di essere ostentata: look nude, abiti spesso portati senza reggiseno, trucco minimal e quella frangia disordinata e ribelle che è passata alla storia e che – un po’ come accaduto al bob della Carrà – vedremo esplodere tra qualche mese tra celeb e per le strade.

Jane Birkin e la sua Birkin bang: identikit di come si porta una frangia bohémien

Non solo la famosa Birkin Bag, perché da icona di stile e femminilità quale è stata negli anni ’60, con influenze beauty che ancora oggi con la febbre vintage si fanno sentire, Jane Birkin è stata prima ambassador di una frangia spettinata, la Birkin bang libera e bohémien. Decisamente contro corrente a quella dritta e precisa in stile Cleopatra.

Dal gusto francese, la frangia alla Jane Birkin sfiora delicatamente le sopracciglia e il suo grande plus, che la rende un hair tip senza tempo, è nella sua capacità di stare bene a tutte. Spesso infatti una frangia lunga e dritta necessita di una fronte alta, mentre la Birkin bang sfiora delicatamente le sopracciglia e si adatta a capelli lunghi, ricci o ondulati.

L’effetto è quello di una frangia che sembra essere stata phonata al volo e senza troppo impegno: a conferma che per gli hair stylist è la frangia per eccellenza facilmente gestibile anche a casa, consigliata particolarmente a chi magari non ha mai portato la frangia e disidera sperimentarla per la prima volta. Con un po’ di dimestichezza con le forbici potreste iniziare a provarla già da adesso, realizzandola fai da te a casa.

Da Dakota Johnson a Jenny Ortega e Anne Hathaway: le bang Birkin girls

E così per la sua facilità, la sua leggerezza, noi scommettiamo di vedere più Birkin bang in giro partendo proprio da quest’estate, con un’esplosione che partirà nella nuova stagione. D’altronde è stato così anche per il bob di Raffaella Carrà, attualmente una delle acconciature più amate e trendy: a due anni dalla sua scomparsa è l’hair look che vediamo di più in giro.

In realtà già un po’ di attrici da qualche anno hanno fatto della frangia alla Jane Birkin un dettaglio di stile. La prima sicuramente Dakota Johnson, che dal primo film che le ha dato maggior visibilità, Cinquanta sfumature di grigio, non ha mai cambiato il suo look. Fedele alla frangia, sperimenta da allora variazioni su tema. Tra le più giovani e dal fresco successo c’è anche Jenna Ortega, che su capelli lunghi o a caschetto si diverte a spettinarla in molteplici modi.

Amante dei cambi in materia di hair look, Anne Hathaway è l’altra attrice che negli ultimi anni sembra aver individuato nella frangia il dettaglio hair che ama di più: la sua è sicuramente quella che ricorda maggiormente la Birking bang, anche perché la abbina ad un taglio liscio e lungo, che ricorda proprio quello dei tempi d’oro della diva.