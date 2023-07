Non solo intimo e abiti da sposa, il pizzo è tra le tendenze dell’estate il tessuto più amato: ecco perché un abito con il merletto è un investimento per sempre

Complice la tendenza del ritorno dell’effetto fatto a mano che ha riportato in auge abbigliamento e beachwear a crochet, quest’anno è l’esplosione del pizzo in ogni sua declinazione. Ora che l’intimo non si nasconde e si fa vedere, le ultime tendenze fashion dell’estate 2023 lo eleggono senza dubbio come un tessuto elegante particolarmente versatile e leggero, da indossare ben oltre i matrimoni di stagione. Tante le varianti, dal Sangallo al Macramé, trovare un abito in pizzo per ogni occasione è l’assoluta certezza di aggiungere al proprio guardaroba, dal casual al sofisticato, un tocco di bon ton senza tempo.

Tendenze estate 2023: ode dell’alta moda all’abito in pizzo d’estate, tessuto senza tempo

L’immagine più vivida e ancora nitida dell’ode al pizzo è quella della Dior Cruise 2021, quando Maria Grazia Chiuri dedica la collezione alla Puglia, omaggiandone folklore e tradizione. Il pizzo si fa espressione di questo sentimento, dalla lavorazione all’uncinetto alla tecnica del tombolo, tipica delle maestranze dell’artigianato pugliese.

Nei loro colori tenui e delicati, quegli abiti sono emblema del dress perfetto da indossare nella stagione estiva che ha consolidato l’abito in pizzo bianco, ma anche nero o colorato come un pezzo evergreen di ogni stagione estiva in arrivo. Dalla sua versione boho a quella più sofisticata floreale riccamente elaborata, di recente anche Dolce e Gabbana ne hanno esaltato la bellezza e l’eccellenza del pizzo fatto a mano, che diventa anche genderless.

Dal pizzo Sangallo al crochet, passando per preziose sfumature: i look dell’estate 2023

Non solo in spiaggia, certo il pizzo Sangallo ci porta proprio lì con i suoi abiti bianchi, over e leggiadri, ma può anche diventare un dettaglio che può fare la differenza, come nel caso della nuova collezione estiva di Luisa Spagnoli, dove il pizzo diventa una camicia see-through perfetta per il tempo libero o per l’office look. Da completare con un top o una canotta.

Per Mango non c’è mare senza crochet che in una versione boho con frange diventa ultra chic, rivelando come in versione elegante e sofisticata possa diventare l’outfit perfetto per i party estivi di stagione, sposandosi magnificamente anche con un blazer.

Negli abiti da sposa o da cerimonia, l’eleganza del pizzo viene esaltata e impreziosita da applicazioni, brillantini o perline: un tocco sempre leggero che si fonde perfettamente in equilibrio con l’armonia del tessuto. Abiti da sogno che in occasioni speciali sarà il momento giusto per sentirci raffinate e sognanti principesse, magari da regalarsi proprio adesso nel pieno dei saldi estivi.