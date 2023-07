La scarpa da sempre più amata dagli italiani, pratica ed elegante quest’anno è comoda e celebra Barbie: perfetto mix evergreen dal tocco trendy

Uno dei 50 oggetti che hanno fatto l’Italia, questo il titolo di cui si fregia uno dei simboli Made in Italy più amati dai fashion addicted: sono le Superga, quelle scarpe che probabilmente nella loro versione sandaletto open toe, le mamme ci facevano indossare da piccoli. Certo allora non potevamo comprendere che al piede avessimo un pezzo di storia della moda italiana, ma oggi queste scarpe tornate sulla cresta dell’onda dei trend le indossiamo e sfoggiamo con una convinzione e un orgoglio che ci permette di confezionare look comfy-chic senza tempo, versatili e adatti ad ogni occasione. Persino se la suola diventa fucsia e celebra l’uscita del film di Barbie.

Superga, la storia delle scarpe Made in Torino: una suola in gomma senza tempo

Nel 1911 Walter Martiny Rubber decide di scommettere su una tecnologia nuova di zecca: si tratta della vulcanizzazione della gomma naturale inventata da Charles Goodyear che darà origine all’industria della gomma, denominata Superga, ispirato al nome della basilica nelle vicinanze. Si tratta solo del primo passo, perché nel 1913 quella fabbrica inizierà a produrre stivali in gomma impermeabili, pensati per ridurre il problema di infezioni in prossimità di luoghi come risaie e paludi.

La strada condurrà di lì a poco alla nascita del modello iconico, la Superga 2750 nata dal desiderio e dall’esigenza della moglie di Walter Martiny, di indossare una scarpa comoda per giocare a tennis. Fu una rivoluzione: rispetto alle scarpe dalla suola di corda che erano sì ottime per la presa sui campi in terra battuta ma facilmente distruttibili, la suola in gomma delle Superga aveva proprio questo pregio: non distruggersi grazie alla suola in gomma naturale. Da lì la storia di una scarpa italiana, al passo con i tempi ma fedele sempre a se stessa prende vita.

La 2750 in versione barbiecore: la suola in gomma diventa fucsia, il design barbiecore

La grande forza che rende le Superga intramontabili non è solo un design pratico, comodo ed essenziale, accontentando gli amanti del minimal chic sportivo, ma anche la capacità di aggiornare l’estetica del modello con un tocco trendy studiato: è ciò che è successo con la capsule Barbie x Superga, che con una selezione di 4 modelli ci immerge nel mondo incantato della bambola più famosa di sempre.

Per chi ama sognare, per chi attende con ansia il nuovo film di Greta Gerwing con Margot Robbie, allora questa nuova versione delle 2750 sarà imperdibile: con maxi suola in fucsia, tempestate di cuori, con arcobaleni che dona un delicato tocco colorato all’essenzialità del modello, con applicazioni che richiamano oggetti e simboli del film, è uno dei modelli più trendy e imperdibili di stagione.