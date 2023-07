Leggeri, sognanti e anche low cost: sono gli abiti più trendy di stagione da inserire nella wish list dei saldi estivi

Nella lunga lista dei capi da acquistare con i saldi ci sono anche loro: gli abiti estivi infatti occupano da sempre un post speciale nel nostro budget dedicato allo shopping di stagione, perché esattamente ciò di cui abbiamo più bisogno d’estate. Basta un accessorio per rendere qualsiasi modello più raffinato, così da indossarlo in più di un’occasione, sono leggerissimi, si indossano al volo e mettono d’accordo tutte grazie alla loro praticità. Prima di passare in rassegna i meravigliosi modelli dell’estate 2023 che troviamo scontati nelle collezioni dei brand più in voga, c’è da ripassare quali texture, design e vestibilità siano le più trendy di stagione, così da scegliere secondo comfort, gusto personale e trend.

Abiti lunghi estate 2023: ampi, avvolgenti cut out, tie dye, mediterranei

Le tendenze degli abiti di quest’estate 2023 accontentano proprio tutte, invitandoci a comporre un guardaroba di modelli molto variegato, che si sposa benissimo con ciò che amiamo di più nella stagione estiva.

– Per un weekend fuori porta, da trascorrere in comfort e serenità, quale abito può incontrare di più questo mood rilassato se non un modello ampio e morbido, magari dalla texture mediterranea: animali, fiori, frutta, sono i trend grafici di stagione che guardano alla natura e al mare, sognando la costiera. Le sere d’estate, che siano in città o in una località di mare da sogno, non potrebbero essere che nei bellissimi abiti cut out dall’effetto seconda pelle, con spacchi e tagli sensualissimi.

– Frizzante, colorato e dall’allure boho, quest’anno tornano anche i modelli tie dye: fantasie psichedeliche, multicolor o sfumate, una delle texture che meglio racconta l’estate, con la sua vivacità e i suoi viaggi, dai colori più delicati a quelli più intensi.

Zara, Mango, Pull and Bear: I modelli da acquistare con i saldi estivi

Raffinate, casual, boho, romantiche, sono le proposte degli abiti lunghi delle collezioni dei grandi nomi del fast fashion. A partire da Mango, con i suoi modelli romantici in beige con volant o slipdress a righe o lucidi in satin, perfetti per un party estivo o per una cerimonia informale, con sconti che vanno dal 10 al 20%.

– In popeline con le bretelline, avvolegenti halter neck o a tubino senza bretelle, chemisier animalier: i modelli di Zara ci fanno viaggiare tra gli anni ’90 e 2000 con sconti che arrivano fino al 34%. Non mancano anche raffinati modelli in lino con frange o in pizzo Sangallo, per chi ama modelli classici e versatili dall’allure sognante.

– Casual e wilde la linea proposta da Pull and Bear, con modelli che partono anche da un prezzo di 15,99: abiti morbidi dalla vestibilità over, a crochet e drappeggiati, asimmetrici o con volant, tanti i modelli tra cui selezionare quelli più vicini allo stile del nostro guardaroba e investirne anche in più di uno.