Il momento di cercare il bikini dei sogni è giunto e potrebbe nascondersi tra i nuovi modelli di Zara

Tra i bikini suggeriti dalle celeb in vacanza che dettano le tendenze tra modelli cut out, sensuali e ultra colorati e la miriade di modelli proposti dai brand, la stagione dei saldi appena iniziata potrebbe essere il momento perfetto in cui andare a caccia del costume da bagno che allinei perfettamente gusto, tendenze e desideri di ciascuna di noi. Raffinata e ricercata è la linea di Zara, che si muove sulla scia di bikini dal gusto vintage nel design e nella nuance, tesa alla ricerca di sfumature meno pop, scure e intense. Colori caldi e ispirati alla terra, che raccontano le molteplici sfumature del sole.

Bikini Zara estate 2023 scontati: top cut out oblò, texture floreali, tulle tie dye

Zara propone in saldo alcuni modelli della sua collezione beachwear e si tratta dei modelli più ricercati del momento, a partire dai top bikini a tendina o ad oblò underbob. Si trovano in coppia ma la complementarietà dei colori suggerisce anche di poter accostare colori e modelli diversi per confezionare il proprio bikini personalizzato.

Per chi ama texture lucide e glam, uno dei modelli cult della collezione, metallizzato, non è in saldo ma viene proposto ad un prezzo piccolissimo, a circa 18 euro ciascuno il pezzo. Ma se vogliamo risparmiare possiamo abbinare lo slip o il reggiseno ad uno dei pezzi in saldo.

L’anima più boho della collezione è espressa dai bikini triangolo dalle texture psichedelica o floreali, tra cui in saldo è disponibile un modello dalla doppia allacciatura, così da poterlo indossare in modi differenti. Il prezzo è di 13 euro circa al pezzo.

Il vero gioiello però, must have di stagione, è il bikini tie dye: i modelli di Zara virano verso sfumature sognanti e delicate, intense e decise, dove protagonista anche la scelta del tessuto, un tulle leggero e delicato. Con un 20% di sconto per pezzo vale la pena riuscire ad acquistarne più di uno e indossarli anche come top da sera.

Swimsuit Zara low cost da indossare in spiaggia e come top da sera

Da qualche anno a questa parte sappiamo che spendere in un bikini o meglio ancora in uno swimsuit è un investimento prezioso per l’estate. Anche se infatti le nostre vacanze non saranno lunghissime, potremo indossare i nostri costumi interi anche come top, che da Zara possiamo trovare al piccolo prezzo di circa 33 euro.

Anche qui lo stile del brand si muove verso linee sinuose e avvolgenti, puntando su nuance tie dye vivaci e luminose in dettagli cut out o anche in modelli halterneck perfetti da abbinare ad una gonna da sera. I sorprendenti effetti di colore sono resi dal tulle, protagonista anche delle swimsuit, che troviamo anche in nuance eleganti a tinta unita particolarmente versatili, come il marrone terra caratterizzato ad un effetto brillante. La versione senza bretelle è attualmente online al costo di circa 13 euro, un corpetto perfetto da indossare con un paio di jeans a vita alta o bassa. Un affare e un investimento per un costume intero da indossare per tutta l’estate.