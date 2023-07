In And just like that così come in Sex and The City da sempre, Carrie Bradshaw lancia un trend evergreen ma nel suo stile: la felpa

Si tratta di quell’indumento che occupa sempre un posto speciale nel cassetto e persino nelle nostre valigie, qualunque sia la stagione in corso o la destinazione che ci attende: è la felpa ed il perché di come questo indumento sia da sempre così speciale, trova conferma nel nuovo outfit sfoggiato da Carrie Bradshaw nel capitolo maturo di Sex and the City, And just like that.

Esattamente come nell’iconica serie americana, Carrie resta un punto di riferimento nei desideri dei fashion addicted, come confermato anche dai costume design della serie, Molly Rogers e Danny Santiago. E anche questa volta la giornalista più trendy di New York ha fatto centro, mostrandoci come un evergreen come la felpa abbia sempre ancora tanto da dire, a seconda delle diverse combinazioni che possiamo ottenere.

Carrie Bradshaw: l’outfit con la felpa Monopoly in And just like that

Non una semplice felpa bianca, base di partenza di tanti dei look avvistati nella serie, ma una felpa con su stampato un monopoly ispirato a New York. Sul capo infatti viene riprodotta la pianta del gioco con al centro la scritta New York: un modello originale che si conferma già oggetto del desiderio di tantissime appassionate.

Come poteva abbinare Carrie questa particolarissima maniera se non nel suo unico stile? Si, avete capito bene: nessun jeans o leggings, ma una gonna in tulle, capo che Carrie ha da sempre reso iconico. Basti solo pensare che in And just like that la giornalista l’ha indossato semplicemente per stare in casa, senza sapere di star lanciando un vero e proprio outfit perfetto per il tempo libero, comodo ed elegante allo stesso tempo.

La passione per le felpe da parte di Carrie d’altronde è ben consolidata. Già in altre scene le abbiamo visto indossare una morbida felpa bianca che di lato porta la scritta The New York Times e anche in questo caso abbiamo un outfit da rubare: le felpe over possono diventare dei pratici e comodi abitini, da indossare persino con un paio di tacchi.

Dove acquistare la felpa Monopoly di Carrie e quanto costa

Se la felpa con su la scritta The New York Times ad una rapida ricerca su Google non risulta essere acquistabile, non si può dire lo stesso di quella Monopoly. I costume designer hanno specificato che il modello indossato da Carrie è una versione vintage, acquistata nel negozio Fine And Dandy Throwback Vintage Showroom, ma non si sa chi sia il brand di riferimento.

Se però cercate genericamente su Google, vedrete che la felpa risulta essere acquistabile su Etsy, riprodotta da diversi fornitori pensata proprio per i fan, con un prezzo che risulta variare dai 15 ai 50 euro. Confermando così che è nata una vera e propria caccia e mania per la felpa di Carrie.