Il campione di tennis Jannik Sinner, mette in mostra il talento ma anche la sua fashion attitude. E riscrive l’estetica bon ton del tennis

Se l’iconico borsone Gucci, dal design pensato per accompagnarci nei nostri viaggi o per andare a fare sport magari, molto presto venisse ribattezzato come borsone tennis, oggi sapremmo esattamente perché. Come un tempo la tennista Chris Evert trasformò un bracciale prezioso che oggi viene soprannominato per l’appunto tennis, così Jannik Sinner, talentuoso tennista italiano al centro delle cronache sportive di questi giorni, ha dato il suo rinnovato contributo fashion al mondo del tennis. Ma se indossare un braccialetto durante un match non era così sconvolgente, stravolgere la divisa, compresa anche di bag a tono, fa ancora chiacchierare molto.

Jannik Sinner colpisce Wimbledon sin dal suo primo esordio, in Gucci bag

Il suo primo match sarà ricordato due volte da oggi. Non solo per la disinvoltura con cui questa promettente stella del tennis ha dominato il campo, ma anche per il relax, take it easy che ne ha messo in luce la forte personalità: nessuno infatti, neppure campioni come Roger Federer o Serena Williams, volti cari a Gucci, erano mai scesi in campo con una bag firmata.

Qualcuno non esperto in materia si chiederà dov’è il problema. Wimbledon invece grida allo scandalo, perché nel mondo del tennis a differenza di altri come quello del basket c’è un certo bon che esclude la possibilità di poter presentarsi in campo con oggetti di lusso facilmente riconoscibili. E in questo caso, anche se non c’è scritto Gucci in bella vista, il borsone dai colori al monogram è inconfondibile. Senza contare che Sinner è anche ambassador di Gucci e un tennista quindi che ha le idee ben chiare: riscrivere le regole, non sono quelle del gioco.

Lo sportivo infatti ha senza alcun timore condiviso sullo scatto anche sui social, taggando il brand senza troppi giri di parole, che hanno invece inondato i suoi post in un confronto acceso tra chi evidenzia lo scacco al mondo del tennis e chi invece si sofferma sul nostro vertiginoso del borsone.

Il borsone Gucci della discordia in campo: il modello e quanto costa

Il borsone indossato da Jannik Sinner è uno dei modelli di lusso della collezione da viaggio di Gucci: i prezzi partono 2000 euro in su a seconda delle dimensioni, ma sicuramente quello di Sinner potrebbe arrivare fino ai 3000 euro. Si tratta infatti di un modello personalizzato, come mostrato proprio da Gucci sui suoi canali social in un post dedicato.

Il design di base con incrocio GG in color beige ed ebano, caratterizzato dai due nastri e la tracolla web in rosso e verde e le rifiniture in pelle marrone, è stato customizzato per l’occasione, completato anche con le iniziali del campione. Dalla forma tondeggiante, il modello realizzato unisce lusso, classe e dinamicità, in perfetta linea con il mondo di questo elegante sport.