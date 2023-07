Per le serate più fresche e al momento più formale di una cerimonia, il coprispalle è l’accessorio che impreziosisce l’abito

Anche nelle sere d’estate c’è un accessorio, oltre alla borsa, che in qualsiasi declinazione necessitiamo portarci dietro: il coprispalle. Conosciamo bene le temperature estive del giorno ma anche quelle della sera e se si prevede un party o una cerimonia estiva in prossimità del mare, l’escursione termica va gestito con stile. E questo capo prêt-à-porter, con la sua eleganza e classe è la chiosa perfetta per completare un abito raffinato ed elegante, andando ben oltre il classico modello che si limita a coprire le spalle. Le ultime fashion week sono il posto giusto dove curiosare e lasciarsi ispirare dalle collezioni e dalle tante celeb che hanno saputo indossare questo accessorio con originalità e classe nei front row.

Coprispalle estivo, istruzioni per l’uso: i look inspo di Alessandra Daddario da Dior, Chanel, Valentino

Il diktat delle ultime sfilate che anticipano le collezioni invernali Haute Couture è scardinare e stravolgere i classici stilemi degli outfit d’alta moda, in un compromesso classico e contemporaneo rubato al mondo del prêt-à-porter.

– Possiamo avvicinarci al completo abito e coprispalle con la stessa sensibilità, consapevoli che prima del buffet per il rito formale all’abito sarà necessario coprire le spalle, in linea con la solennità del momento. La prima ispirazione arriva dalla passerella di Chanel, dove il foulard lungo da portare al collo potrebbe essere la soluzione originale e inaspettata per confezionare un coprispalle originale fai da te. Basterà scegliere solo la nuance più adatta al nostro abito.

– Se avete optato per un abito elegante composto da canotta e gonna lunga, l’altra ispirazione arriva dal look sfoggiato da Alexandra Daddario, tra gli ospiti front row della sfilata Dior: l’attrice sceglie un giacchino cardigan in pendant con la gonna, un’idea che possiamo riadattare per una cerimonia, scegliendo proprio questa variante.

– E se tra le invitate della sposa siete le più rock o non volete passare inosservate, la meravigliosa Haute Couture di Valentino celebra l’eleganza e la sensualità della camicia, che nella sua versione see through diventa un delicato e deciso coprispalle.

Blazer, cardigan, scialle: i pezzi classici per completare outfit eleganti

Se non volete osare e puntare su lidi sicuri, meglio affidarsi a pezzi classici che vi saranno sentire completamente a vostro agio. Ciò che conta è non esagerare mai con i colori: nuance basic come nero, bianco o beige saranno sempre in armonia con qualsiasi colore, perfetti se il vostro abito non dispone già di un coprispalle abbinato. Il blazer in seta è sicuramente un evergreen che non tramonterà mai.

– Amatissimo dalle nostre nonne ad ogni stagione, lo scialle nella sua versione estiva resta una certezza da sfoggiare ben oltre l’occasione mondana, diventando così anche un elegante investimento che donerà un tocco raffinato anche ad un comune casual look da sera.

– E last but not least il cardigan estivo: micro, lungo, maxi, dal design crochet o con maniche decorate, anche in questo caso siamo di fronte ad un pezzo che riusciremo ad indossare per tutta l’estate. Meglio anche in questo caso puntare su colori neutri, a meno che non sia tra le variabili in pendant da abbinare al nostro abito.