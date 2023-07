Dalle applicazioni adesive alle unghie finte: tutti i trucchi per avere unghie perfette d’estate inseguendo le ultime tendenze nail

Una manicure accurata e d’effetto è diventata ormai un elemento imprescindibile per completare outfit estivi creativi e vivaci. Lo sanno bene anche le star, tanto che con la loro richiesta di avere sempre unghie sorprendenti ha reso famosi anche i loro nail expert, il cui feed su Instagram è un’incredibile enciclopedia di ispirazioni per essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze beauty nail. Se pensate che avere unghie da star voglia dire però passare ore ed ore dall’estetista, vi rassicuriamo subito: per avere unghie pazzesche potete anche essere poco dotte in materie e scegliere per un veloce fai da te. Basta solo scommettere sui trucchi giusti!

Tendenze estate nail art 2023: adesivi per unghie, griffati, estivi, golosi

Certo, se siete nail art addicted e sapete destreggiarvi tra pennelli e applicazioni, liberate pure la fantasia e divertitevi a creare grafiche e disegni sulle vostre unghie ma non dimenticate la regola d’oro e prima su tutte per avere unghie perfette: unghie limiate, pulizia da pellicine e idratazione. La base di partenza perfetta è preziosa nel make up come nella nail art.

– Oltre a sfumature sofisticate che si arricchiscono di colori vitaminici dall’allure estiva, la linea Le Vernis accoglie e lancia la tendenza stickers: si tratta di adesivi personalizzati che riproducono proprio il logo Chanel in diversi giochi di colori a contrasto tra bianco e nero. Una novità assoluta per la linea beauty nail della maison. Il consiglio è applicarle con una pinzetta, così da conservare una rifinitura perfetta dello smalto.

Per chi è in cerca di qualcosa di più brioso ed estivo, un’altra idea è partire da una base colore pastello, vitaminica come il fucsia inseguendo il barbiecore o trasparente e aggiungere adesivi che riproducano motivi floreali, frutta o geometrici o perché no anche cupcake o dolciumi, per un effetto dolce e goloso.

Unghie finte e nail wraps: le novità beauty nella nail art di quest’anno

Se gli adesivi da sempre occupano un posto speciale nelle linee beauty nail, quest’anno ad essere riconsiderate seriamente sono state le unghie finte. Non amate forse da tutti ma di applicazione facile ed immediata che possono salvarci anche per una manicure last minute da cerimonia o per un evento, se il tempo di dedicarci alla nail care è scarseggiato.

Perfette anche da portare in vacanza, sono loro le preferite dalle star che oltre a permette di cambiare come velocità e frequenza il nostro nail look, permettono alle nostre unghie di riposarsi anche da smalti semipermanente, effetti gel e colori acrilici per realizzare grafiche su unghia. In più, anche se senz’altro l’unghia lunga rende più stabile la loro applicazione, sono un escamotage anche per allungare di qualche centimetro le unghie regalando un effetto più femminile e glamour.

Se avete anche sentito parlare di nail wraps, vi spieghiamo subito di cosa si tratta: è un’applicazione simile ad un adesivo, che è importante si applichi perfettamente alla forma delle unghie naturali e sono fatte proprio di smalto. L’effetto che regalano è molto naturale: si rimuovono e possono essere cambiate con facilità.