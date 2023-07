Il mix and match sandali + calzini più amato dalle celeb si riconferma anche quest’anno nella top ten delle tendenze street

Anche quest’anno ecco comparire sul banco degli imputati i Bonny & Clyde che ogni estate portano scompiglio in città: sono i sandali, qualsivoglia, da abbinare ai calzini, rigorosamente bianchi per non farli certo passare inosservati. Come un colpo d’occhio che non ha intenzione di mimetizzarsi, a riproporli tra le tendenze sono i volti più amati e seguiti sui social: Chiara Ferragni li ama da lungo tempo si sa, alcuni marchi li introducono persino nelle loro campagne moda su outfit inaspettati provando ancora una volta a sdoganarli e le modello fuori dalle passerelle sembrano trovare questa accoppiata controversa estremamente comoda.

Tendenze moda estate 2023: sandali sì, ma comfy con calzini

Il mese scorso a rilanciare la tendenza e a ricordarci che c’è ancora e come anche quest’estate, è stata Hailey Bieber, che ha saputo interpretare nella maniera più street ed elegante questo binomio al centro dei dibattiti dei fashion addicted.

Occhiali alla Matrix, maxi trench nella nuance più iconica newyorkese, quella beige, canotta crop bianca e minigonna a vita alta con cintura nera in vita e poi il colpo d’occhio: in un una sola combo la modella indossa un paio di calzini bianchi e un paio di sandali granchio neri in pelle, anche quelli non certo tra i modelli più amati. E non è la prima volta, segno che questo look è il biglietto da visita più comfy che Hailey conosce per il quale non è is it too late know to say sorry, perché anzi lei non ha proprio intenzione di scusarsi.

Il match scarpe comfy e calzini risolve anche un problema estivo ben noto da sempre: sappiamo bene infatti quanto il primo sandalo di stagione e spesso non solo, costi vesciche e qualche acciacco dopo aver indossato scarpe chiuse per una stagione intera. Ma qui non si tratta solo di salute, ma di un misto di gusto e provocazione: Birkenstock sceglie di introdurre nella sua campagna moda i suoi sandali flip flop iconici con un paio di calzini su una mise elegante, quasi a reclamare un diritto alla comfytudine anche in contesti impegnati.

Sandali + calzini: gli altri look inspo da copiare, da Bella Hadid alle passerelle

Vi abbiamo convinto? Se non lo abbiamo fatto abbastanza, sappiate che nei piani dell’alta moda tra le modelle la pratica è già diffusa: non c’è solo Hailey Bieber ma anche Bella Hadid, artefice dei rilanci della moda Y2K. Già lo scorso anno in occasione della sfilata estiva Fendi, la modella aveva abbinato ad un paio di sandali con tacco un paio di calzini che superavano la caviglia. Un effetto nel complesso collegiale e bon ton, grazie alla scelta di uno strategico modello incrociato.

L’accostamento realizzato dalla modella si unisce alla ricerca di un match raffinato con gli outfit che arriva direttamente dalle passerelle: anche l’alta moda non si è negata la possibilità di sperimentare questa controversa combo. Da Dior a Jacquemus passando per Coperni, sembra che il segreto sia scegliere il calzino giusto, generalmente sotto la gamba o poco su la caviglia, accostato a sandali dal design sottile, per puntare su un effetto raffinato e meno street.