Allo scattare dei saldi estivi, pronti a materializzare le nostre wishlist: ecco cosa acquisteremo e le stime di quanto spenderemo

Dal 6 Luglio in tutta Italia è scattato uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i saldi estivi. Molti i negozi che in store e online sono partiti con sconti fino al 50% e che ci permetteranno nei nostri carrelli virtuali e non di rendere finalmente realtà la wishlist dei capi beachwear da sfoggiare già da quest’estate, acquistare finalmente quel pezzo chiave che desideravamo da tempo o magari permetterei un capo o un accessorio d’alta moda a prezzo scontato e fare un investimento per il nostro guardaroba basic. Intanto associazioni e studi di settore svelano già le stime di quali saranno i capi più acquistati e quanto ciascuno in italiano spenderà in abbigliamento.

Saldi estivi 2023: quanto spenderanno gli italiani in abbigliamento

“In vista dei saldi estivi, oltre un italiano su quattro spenderà di più rispetto all’anno precedente, tendenza comune per uomini e donne, e particolarmente accentuata nelle generazioni più giovani. Il budget di spesa medio previsto si attesta sui 176 euro. L’abbigliamento come sempre la farà da padrone (82%), ha spiegato Andrea Petronio, senior partner e responsabile della practice retail di Bain & Company in Italia.

Rispetto alla stagione invernale maggiore sarà l’attenzione dei consumatori nella scelta di acquisti nei grandi magazzini e in outlet e negozi a basso prezzo: una necessità di convenienza dovuta all’imperare dell’inflazione, che non mette però da parte il desiderio dell’acquisto di capi sostenibili. Il 61% dei consumatori ha dichiarato di essere orientato all’acquisto di prodotti sostenibili, soprattutto i più giovani.

In media, in base a quanto emerga da un’intervista a 850 persone tra i 18 e i 65 anni, chi farà shopping acquisterà poco meno di tre prodotti a testa, anche se il 26,9% ne comprerà quanto o più, mentre il 40,8% uno o due, come emerge da una ricerca Confesercenti Ipsos con focus sulle intenzioni di acquisto.

Cosa acquisteremo di più: le scarpe in cima alla lista dei prodotti fashion più desiderati

Secondo sempre quanto emerge dalla ricerca di Confesercenti Ipsos nella wishlist dei saldi estivi gli italiani hanno ben chiaro cosa acquistare ma anche a cosa dare la massima precedenza di acquisto. Le calzature infatti risulterebbero essere l’acquisto preferito, segnalato dal 65% del campione dal 68% delle donne.

Seguono poi le magliette, ricercate dal 57% dei consumatori e comprenderebbero t-shirt, body, canottiere e top, pantaloni, jeans, shorts e leggings, ricercate dal 53%, costumi dal 21,5% e camicie dal 19,6%. Le donne naturalmente preservano una fetta del proprio budget agli abiti estivi, come emerge dal 31% delle segnalazioni.