Elegante principessa Alessandra Mastronardi, sposa diva e chic Annalisa: due look inspo che confermano nuove tendenze wedding

In questo mese di Luglio piovono wedding inspiration, mese in cui si sono tenuti due dei matrimoni che più ricorderemo di quest’anno. Prima quello di Annalisa ad inizio mese e poco dopo quello di Alessandra Mastronardi, due matrimoni da sogno, in particolar modo quello dell’attrice che come in una favola è andata all’altare un anno dopo aver ritrovato il suo primo amore. Inaspettato invece quello della cantante, che ha ben nascosto per diverso tempo la sua intensa storia d’amore, che a giudicare dal post pubblicato su Instagram dedicato alla forza dell’amore l’ha spinta ad un grande passo. A raccontare queste storie ci sono anche i loro abiti: look wedding di due donne innamorate che hanno scelto di confermare le direzioni delle nuove tendenze, che privilegiano un abito da sposa personalizzato che vada oltre le convenzioni e sia cucito sulla personalità della sposa.

Tendenze wedding 2023: Alessandra Mastronardi, moderna sposa romantica e boho

Per il suo matrimonio ad Anacapri con Gianpaolo Sannino, l’attrice ha scelto un look wedding classico, puntando su un abito dal design intramontabile che punta sull’eleganza della semplicità. Una storia da favola la sua raccontata da un abito dritto con maniche lunghe trasparenti, tutto completamente in pizzo e firmato Armani Privé, sigillato da un velo semplicissimo e leggero applicato allo chignon.

Esattamente come la sua storia, ritrovata d’improvviso nella sua vita, l’abito conserva questa immediatezza e semplicità, narrata con raffinatezza e delicatezza: un modello da principessa moderna che l’attrice indossa con disinvoltura e che le lascia anche libertà di movimento. La stessa leggerezza l’ha scelta anche per l’abito post rito: un candido monospalla in seta, leggermente drappeggiato, a cui abbina una ghirlanda di fiori. Un look romantico, boho e botticelliano.

Annalisa dice si con un prezioso mini dress: un modello da sogno oltre le convenzioni

Per le sue nozze con Francesco Muglia la cantante dei record sfoggia un abitino da sposa delicato ma allo stesso tempo prezioso, inaspettato e d’impatto. Annalisa si affida a Dolce e Gabbana, scegliendo un mini dress in pizzo a manica lunga, impreziosito da applicazioni scintillanti e una raffinata cintura tennis che impreziosisce il punto vita.

A completare il suo look un paio di décolleté bianche con tacco a spillo e plateau, versatili e perfette per essere indossate anche dopo le nozze e una pettinatura pop e fresca: un’alta coda di cavallo. La sua è una scelta chic, da diva pop, che incontra perfettamente il suo stile e detta nuove regole nel wedding, lasciando che più che le convenzioni sia la personalità della sposa ad essere pienamente espressa, libera di scegliere un modello che più si avvicini al proprio stile personale. Il suo look diventa così un convincente inno al mini dress tra gli abiti wedding più trendy della stagione 2023.