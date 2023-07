Lo sport fa bene al corpo, alla mente e anche al nostro guardaroba: le tendenze rubano capi e accessori sportivi da indossare in look casual ogni giorno

Sono sempre di più i marchi dell’alta moda che nel corso delle ultime collezioni prêt-à-porter si sono lasciati ispirare dai materiali, lo stile e il design di capi e accessori rubati al mondo dello sport, rivoluzionando le tendenze casual. Basti pensare al biker style che in questa stagione primavera/estate ha riempito il nostro guardaroba di giubbotti di pelle imbottiti, colorati e a strisce, a stivaletti ergonomici e con dettagli hit-tech. Con l’arrivo dell’estate, l’estetica Y2K è esplosa in una varietà di pantaloni cargo con tastoni e lacci, over, slim, a vita bassa o alta, rubati al mondo della danza contemporanea e allo street style. Il diktat di quest’anno quindi è mixare, senza il timore di includere nell’abbigliamento casual quotidiano anche un top sportivo sotto una camicia. Vedere per credere!

Tendenze moda estate 2023: I look sulle passerelle di Stella McCartney, Prada, Versace

Ormai da tempo in simbiosi con i materiali e i design del mondo dello sport, Stella McCartney si muove da un po’ nel mondo dell’abbigliamento athleisure, dopo anche una stabile collab con Adidas. Capo icona della sua ultima collezione è proprio la tuta, colorata in un’unica nuance, a stampa, tie dye, si tratta di un modello morbido con cerniere in dettaglio a contrasto.

– Un amore dichiarato da diverso tempo e trova conferma anche in questa stagione è quello tra l’alta moda e la canotta: da quelle in satin ai modelli a costine, semplicemente bianche o nero, ma anche a righe, sulle passerelle di Prada questo capo sportivo è diventato più casual che mai abbinato ad una gonna lunga, un pantalone cargo o una minigonna.

– Dettagli hi-tech, mix and match, l’allure sportiva trova la sua cifra stilistica glamour sulla passerella Versace, dove la combo giubbino più minigonna in pendant perfetta come fosse una mini tuta, diventa il nuovo outfit da cattive ragazze: capi strutturati, luminescenti, dalla collezione primavera/estate all’ultima capsule con Dua Lipa La Vacanza vibra un’America style anni ’60 rubato ai film e alla musica.

Look sporty chic e glam da copiare: Hailey Bieber, Chiara Ferragni, Kendall Jenner

In vacanza i look sporty chic da indossare di giorno in chiave casual e rivisitare in chiave glam la sera, possono rivelarsi strategici e aiutarci a fare una valigia equilibrata che ci permette di portare anche in viaggio il meglio delle tendenze del momento. Un accessorio che più sportivo non si può, il berretto è l’accessorio che d’estate non si deve mai lasciare a casa: parola di Hailey Bieber, che lo sfoggia su un look casual e sportivo dall’allure dude quanto su un look romantico in tulle total black da sera.

– La sport attitude da indossare tutti i giorni ha conquistato anche Chiara Ferragni, che osa indossando un paio di leggings a vita alta e un micro-top che si ispira ai modelli sportivi indossati in palestra: un abbigliamento comodissimo, minimal ed essenziale per un look da mordi e fuggi in città.

– Kendall Jenner, che dal suo feed Instagram non nasconde quanto la canotta sia il suo capo fav di stagione, rinnova il suo look pratico e minimalista sfoggiando una variante: la canotta si trasforma in uno vestito halter neck ultra aderente bianco latte dal gioco see-through, sfoggiando la declinazione più sexy di questo must have di stagione.