D’estate protagonisti sono anche i piedi e i sandali, che quest’anno secondo le tendenze si abbinano: basta scegliere il colore giusto dello smalto.

Accessorio che riesce da sempre a dividere, quando arriva l’estate piaccia o meno ad un paio di sandali cediamo tutte: tra modelli pratici, sensuali, dinamici e sportivi, alla calura imperante la sensazione di freschezza ai piedi è una delle risposte più sicure che conosciamo. L’estate inoltre è la stagione dei party e delle cerimonie all’aria aperta, dove il match abito lungo e sandali va per la maggiore. Ma che vi aspetti o no un appuntamento mondano, le tendenze beauty quest’anno incontrano le fashion e suggeriscono di abbinare ai sandali anche lo smalto oltre che l’outfit. Una tendenza che guarda a piedi in ordine e una pedicure che non stoni, ma si sposi armoniosamente anche con i sandali estivi.

Tendenze estate 2023: come abbinare lo smalto ai sandali

Sì, avete letto bene. Sarà lo smalto ad essere abbinato ai vostri sandali, a meno che le nuance trendy ed effervescenti di quest’anno di mani e pedicure non vi suggeriscano il colore che cercavate per i vostri sandali da sogno. Le combinazioni possono essere davvero infinite, lasciatevi quindi ispirare dal colore dei vostri sandali e non abbiate timore di osare.

La scelta chiaramente sarà tra colori più audaci e vitaminici, i più trendy di stagione: fucsia, in nome del barbiecore imperante, azzurro cielo, arancio e verde, che possiamo scegliere sia nelle gradazioni più scure che quelle più chiare, giocando così anche con nuance a contrasto.

Ma se non amate effetti eccentrici e troppo colorati, ci sono colori versatili su cui poter sempre puntare: nuance lattiginose come beige, nude, bianco se non addirittura trasparenti, regalano un effetto di ordine e armonia che vi permetterà di indossare davvero sandali di qualsiasi colore, compreso quelli a strisce multicolor.

Sandali + smalto: I look inspo più trendy dell’estate

Dai feed Instagram di celeb, modelle, influencer e dei grandi brand dell’alta moda non mancano i suggerimenti a riguardo. Tra i colori più amati quest’anno c’è il rosso, un classico che ritorna a dominare la scena, variando dalle gradazioni più scure che virano anche verso il bordò – a conferma che non è solo un colore invernale – fino a quelle più aranciate, perfette per i look da spiaggia o rosate, le più amate per look da cocktail.

– Per chi ama unghie scintillanti in pendant con le giornate di sole, perché non dire di sì anche ai glitter d’estate: con un paio di sandali neri l’effetto sarà assolutamente glamour, perfetto per donare eleganza ad un modello sportivo o per impreziosire un sandalo gioiello.

– Con i sandali dorati colore amatissimo sembra essere il rosso, ma non sottovalutate il fucsia: con un paio di sandali alla schiava l’effetto diventa estremamente delicato e se abbiamo in vista un evento elegante, si rivela un’accostamento originale e armonioso.