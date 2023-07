Silhouette in primo piano, modelli cut out, colorati e minimal: le tendenze dei bikini indossati dalle celeb più trendy sono quelli da mettere nella lista saldi

Tempo d’estate, tempo di vacanze per tantissimi vip, celeb e influencer, che ci forniscono da spiagge e yatch da sogno i bikini inspo da mettere nella nostra wish list dei saldi appena partiti. Confortevoli, modellati sulla nostra silhouette, le tendenze di quest’anno cercano per il bikini perfetto un compromesso tra la praticità e un’estetica che viaggia tra gli anni ‘90 e 2000. Si torna infatti ad una maggiore attenzione al design e alla texture, con meno scintillii e più sfumature tie-dye, oltre al ritorno di grandi classici. E le celeb attualmente in vacanza o tornate da poco, sono un’enciclopedia beachwear di ispirazione a riguardo.

Tendenze bikini estate 2023: I look al mare di Chiara Ferragni, Paola Turani, Michelle Hunziker

Per cercare l’ispirazione sul prossimo bikini trendy da acquistare, non si può che passare per il profilo di Chiara Ferragni: da un lato ci sono i modelli Calzedonia di cui è ambassador da sempre, dall’altra i suoi bikini pop e cool a marchio Chiara Ferragni brand, indossati qualche mese fa in occasione di una vacanza safari.

Il modello rosa dalla texture iridescente e con un il logo del brand, a sigillare con un gioiello un delizioso modello cut out, il più avvistato quest’anno, non l’abbiamo certo dimenticato, in una nuance perfetta da sfoggiare sia per il primo sole che in piena abbronzatura.

– Vivaci e multicolor, pratici e dall’allure sportiva sono invece alcuni dei modelli scelti da Paola Turani per le sue vacanze, che punta su bikini bicolor a top o a fascia incrociata, prediligendo nuance pastello e delicate come il rosa e il lilla.

– Ci conferma invece che quest’anno la texture animalier è il perfetto compromesso tra gusto vintage e contemporaneo Michelle Hunziker, che punta su un modello leopardato ma dal design contemporaneo: un reggiseno bra avvolgente e chiuso da una fascia sotto il seno. Slip con fasce e taglio brasiliana, pratico e stabile.

Dua Lipa, Kim Kardashian, Jennifer Lopez: non solo bikini, anche swimsuit

Dua Lipa non poteva che inaugurare le sue vacanze con uno dei modelli iconici della sua capsule beachwear realizzata con Versace, che riporta nelle hot tendenze i pois bianchi su base nera, con qualche farfalla disegnata qua e là: un bikini triangolo dal gusto 90’s che ci riporta dolcemente indietro nel tempo.

– Non dimentichiamoci però dello swimsuit, prezioso e comodo una volta che la nostra abbronzatura è a fase inoltrata: e chi se non J.Lo può suggerirci i modelli di cui andare a caccia quest’anno, puntando su colori inaspettati, come il rosa corallo in un design minimal ed elegante.

– Minimal nella texture ma prorompente nella silhouette è il costume perfetto per Kim Kardashian, che mette da parte il nero finalmente, puntando su look da spiaggia più vitaminici e meno glam rispetto agli scorsi anni. Modelli Skims naturalmente, effervescenti e luminosi.