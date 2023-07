Pratica e senza tempo, tanti i modelli e i colori: tra le tendenze vintage dell’estate 2023 la salopette conquista ancora

In vacanza ma anche in città, dai modelli più casual da indossare tutti i giorni a quelli sofisticati ed eleganti, la salopette non si pone alcun limite d’espressione e dagli anni ’60 ad oggi continua ad invecchiare magnificamente. E pensare che, come accaduto per tanti capi della storia della moda, questo must have in denim nasceva come tuta da lavoro – esattamente come gli ormai amatissimi pantaloni cargo -, ma il suo successo è stato così immediato e decretato dal pubblico che dalle fabbriche è arrivata alla strada, finendo per essere indossata da uomini e donne, grandi e piccini, cavalcando la classifica delle tendenze vintage da sempre. E quest’estate 2023, che la vede ancora protagonista, non vorrete mica rinunciarvi o dimenticare di metterla in valigia?

Tendenze moda estate 2023, la salopette: dal primo modello di Levi Strauss ad oggi

A ben guardare la salopette non è nient’altro che una tuta, composta da una pettorina da agganciare alle spalle con un paio di bretelle, da portare agganciata o slacciata. Completata anche da strategiche tasche, era il capo a cui Levi Strauss a fine Ottocento aveva pensato per gli operai, confezionando un capo che fosse adatto a svolgere lavori manuali.

Solo negli anni Sessanta si inizia però a guardare a questo modello come ad un capo da poter essere indossato tutti i giorni, perfetto per svolgere attività pratiche, per andare in vacanza, per condividerla in look matchy matchy con i proprio figli, perché questo capo conquistò subito anche i bambini. A contribuire al suo successo naturalmente anche il cinema: da Marylin Monroe a Brigitte Bardot che la indossa nel 1959 nel film Babette va alla guerra fino alla dolcissima Sophie Marceau, adolescente innamorata ne Il tempo delle mele. E c’è persino Lady Diana che nel 1986 ne sfoggerà un modello bianco denim in chiave ultra chic.

E oggi? La salopette è diventata un must have integrante del nostro guardaroba, evoluta in diversi modelli, variegati colori, che ne fanno un capo comodo e dinamico senza limiti d’età.

Come abbinare la salopette: I look inspo per l’estate 2023

D’estate la salopette è un capo che si fa amare ancora di più, soprattutto nella versione che trasforma il pantalone in uno shorts: per una passeggiata, un’escursione, è una tuta pratica che in denim leggero abbinata ad un top, una canotta o perché un bikini, ci assicura quella dinamicità di cui abbiamo bisogno. Si indossa al volo e siamo subito pronte, con un paio di sneakers per avventure più ripide, con un paio di sandali per una passeggiata nel verde in attesa del tramonto.

– Non solo in denim però, perché tra le tendenze più fresche ed eleganti di stagione c’è anche la salopette in lino, che con una cintura in vita, in modelli over o slim è perfetta da indossare la sera, con una camicia in lino oppure con un top a contrasto, per un look sbarazzino da completare con una it-bag.

– Stile marinaro? Il look perfetto da vacanze mode on è quello che abbina la salopette bianca ad un paio di sneakers ed una maglia a righe: un outfit rilassato, elegante ed evergreen per goderci con bon ton e dinamicità tutti i luoghi meravigliosi da scoprire quest’estate.