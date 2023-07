Sensualità e décolleté in vista: l’underbob è tra le tendenze bikini più amate di quest’estate

Allo scoccare ormai dei saldi, siamo abbastanza preparate su come e dove indirizzare il nostro shopping dedicato alla moda mare, tenendo in ampia considerazione le tendenze bikini che arrivano da celeb e influencer. Crochet, cut out, in lurex, minimal o top, qualsiasi sia la sua declinazione c’è un fattore determinante che caratterizza i trend dei bikini in circolazione: un gioco di vedo e non vedo che si traduce nell’effetto underbob, quel trend che lascia intravedere strategicamente la parte inferiore o laterale del seno. Il bikini quindi non vuole sentire ragioni e diventa ancora più sexy, audace e sensuale.

Tendenze bikini estate 2023: underbob, istruzioni per l’uso

Un po’ rubato all’estetica Y2K, l’effetto underbob tra i bikini si è liberamente ispirato ai top e agli abiti che dominano l’estate 2023: proprio qualche giorno fa sul palco del Tim Vision, Andrea Delogu ha indossato un audace abito in chiffon fucsia firmato Alberta Ferretti, che in un gioco di spacchi e squarci rendeva il décolléte assoluto protagonista del look.

Un tendenza che vediamo replicare anche al mare, dove bikini formato top o triangolo si stringono ancora di più al seno lasciando intravedere le forme: il risultato è quello di un bikini sinuoso ma allo stesso tempo morbido e modellato per valorizzare le forme del décolléte di ciascuna. Se Chiara Ferragni ama indossare i top underbob per i look da sera, al trend in versione on the beach ha ceduto Valentina Ferragni, che indossato un bikini top incrociato della sua collezione che lascia intravedere con un taglio laterale la parte inferiore del décolléte.

Underbob mania: i beach look inspo di Dua Lipa, Kendall e Kylie Jenner

Il mostrare la parte inferiore del seno è solo una delle tante varianti possibili di inseguire il trend dell’underbob, perché tra le tendenze si consolida anche quella di scegliere un bikini di una taglia in meno, che basti a coprire i capezzoli. L’ultima ad aver abbracciato questo underbob laterale è Dua Lipa, che ha sfoggiato di recente un classico bikini triangolo crochet di Hello Kitty.

– All’appello delle proposte più cool per andare in spiaggia non poteva di certo mancare il club delle Kardashian a partire da Kendall, che in un modello amarcord monospalla degli anni ’90 rosso, sceglie un underbob classico che lascia immaginare senza osare troppo.

– Kylie invece punta su un top bikini cut out a triangolo rovesciato si lascia conquistare da un underbob ad oblò, riassumendo in un colpo solo tutte le tendenze beachwear del momento.

