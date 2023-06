Quel vestito che hai adocchiato da un po’, i must have del momento: i saldi estivi sono il momento giusto per rinnovare il guardaroba, ecco le date

Se siete tra quelli che da un mese circa stanno cercando di mettere da parte un buon gruzzoletto e tenere a freno la voglia di shopping nell’attesa dei saldi estivi 2023, vi facilitiamo il compito perché ogni anno puntuali ecco le date più attese dell’anno regione per regione. Dopo il black friday e i saldi invernali non vi è dubbio che i saldi estivi sono uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, che rendono l’estate un momento ancora più divertente e spensierato. Perché se è vero che sono tanti i brand che durante l’anno lanciano promozioni online e negli store, il periodo dei saldi resta pur sempre quello in cui è più facile portare a casa capi scontati fino a metà prezzo.

Saldi estivi 2023: la data di inizio, posticipata per tutte le regioni rispetto allo scorso anno

Sì, rispetto allo scorso anno c’è un ritardo di qualche giorno per l’inizio dei saldi, concordato per tutti dalla Commissione Sviluppo Economico. Così la data classica del 1 Luglio è stata posticipata al 6 Luglio perché quest’anno cadeva di sabato e sono state proprio le Associazioni di Categoria a richiedere questa variazione, ritenendo che la stagione sarebbe iniziata troppo presto.

Per tutte le regioni italiane quindi i saldi estivi 2023 inizieranno il 6 Luglio ad accezione delle province autonome di Bolzano, la cui data di inizio è fissata per il 14 Luglio, e di Trento, dove saranno i commercianti a scegliere la data a loro discrezione. Sarà diverse invece la data di fine per ogni regione, come indicato da calendario:

Abruzzo: 6 Luglio – 31 Agosto

Basilicata: 6 Luglio – 2 Settembre

Provincia di Bolzano: 14 Luglio – 18 Luglio

Calabria: 6 Luglio – 30 Agosto

Campania: 6 Luglio – 30 Agosto

Emilia Romagna: 6 Luglio – 31 Agosto

Friuli Venezia Giulia: 6 Luglio – 30 Settembre

Lazio: 6 Luglio – 16 Agosto

Liguria: 6 Luglio – 16 Agosto

Lombardia: 6 Luglio – 30 Agosto

Marche: 6 Luglio – 31 Agosto

Molise: 6 Luglio – 31 Agosto

Piemonte: 6 Luglio – 31 Agosto

Puglia: 6 Luglio – 15 Settembre

Sardegna: 6 Luglio – 30 Agosto

Sicilia: 6 Luglio – 15 Settembre

Toscana: 6 Luglio – 31 Agosto

Provincia di Trento: i commercianti scelgono in autonomia

Umbria: 6 Luglio – 31 Agosto

Valle D’Aosta: 6 Luglio – 30 Settembre

Veneto: 6 Luglio – 31 Agosto

Shopping intelligente in tempo di sconti: un piccolo vademecum per prepararsi

La voglia di acquistare, l’eccitazione di poter trovare quello che abbiamo sempre desiderato e avvistato negli ultimi mesi potrebbe farci dimenticare alcune regole essenziali per vivere al meglio la stagione dei saldi. Scontato ma essenziale: ricordate di conservare sempre lo scontrino. Non è raro che nella confusione si possa non notare capi che presentino difetti e che quindi potrebbero necessitare di un cambio.

Occhio inoltre a controllare che i capi venduti siano davvero quelli di fine stagione e non semplici rimanenze di magazzino, così come fare un confronto tra i vari prezzi dei negozi può essere molto utili per verificare che gli sconti proposti non siano troppo alti. così da evitare acquisti sconvenienti.

