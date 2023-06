Se il live action Disney La Sirenetta vi ha incanto, non vi resterà che seguire la più estiva tra le tendenze: il mermaidcore

Non c’è dubbio che i look dell’estate 2023 saranno un botta e risposta divertente e rilassato tra l’abbondanza di fucsia del Barbiecore – che già scalpita e scalda gli animi nell’attesa del film Barbie in uscita nelle sale a Luglio – e del mermaidcore, appena lanciato dall’uscita in sala del live action La Sirenetta. Su Tik Tok infatti le tendenze dal fashion al beauty parlano già in fondo al mar: sono 197 milioni i post che si contano dedicati all’estetica a tema acquatico e su Google le ricerche relative al mermaidcore sono schizzate fino al 84%. Se vi state chiedendo come seguire e realizzare un look in questo stile, ecco quali sono i focus da prendere in considerazione per ogni stile.

Tendenze moda estate 2023, mermaidcore: dalle texture agli abiti da indossare

Come essere delle sirenette senza ricorrere alle pinne? Più semplice di quanto possiate pensare, perché basterà far cadere la vostra attenzione su tessuti luminosi, meglio se iridescenti, paillettes, top a forma di farfalla o impreziositi da conchiglie o elementi marini, ma anche abiti gioiello e naturalmente a modello sirena. Per iniziare a farvi un’idea, il look di Halle Bailey indossato alla premier del film può essere una prima ispirazione.

– Il tessuto iridescente è tra quelli più identificativi del mermaidcore: si tratta di un tessuto sfumato in più colori che si sovrappongono tra loro, oppure in nuance neutre e riflessanti, che grazie alla luce danno vita ad altri colori per riprodurre lo stesso effetto del sole che si riflette sull’acqua. Un trend che in realtà già era stato lanciato in passerella e che ora esplode grazie al mermaidcore.

– Il mermaidcore si esprime quindi attraverso look spettacolari, luminosi e scintillanti: se l’abito per essere indossato richiede un’occasione, possiamo sicuramente giocare di più con i top, abbinandoli ad un jeans o ad un pantalone neutro. E naturalmente ad essere la massima espressione della tendenza non potevano che essere i look beachwear, dai costumi ai parei, dove i colori si incontrano dando vita a sfumature brillanti e pop.

Non solo abbigliamento: il mermaidcore conquista anche beauty e accessori

L’estetica mermaidcore non coinvolge però solo l’abbigliamento, ma anche gli accessori e il mondo del beauty: dai gioielli in madreperla ai bijoux a forma di conchiglia e dal design che riproduce la flora e la fauna marina, ma anche alle scarpe in vinile ispirate a palette verdi e blu con dettagli in trasparenza.

E per celebrare proprio l’uscita al cinema de La Sirenetta, KIKO Milano ha lanciato una capsule make up ad alto tasso mermaidcore, che comprende ombretti pastelli e luminosi, terra, fondotinta e correttori, blush rosato, che insieme ad una linea di smalti dalle nuance verde, celeste e lilla: un match perfetto per realizzare beauty look dal modo estivo.

Riproduzione riservata © 2023 - DG