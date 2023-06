L’estate è la stagione perfetta per impreziosire il nostro look con i bijoux: tra le tendenze spopola l’argento

Generalmente i colori e i paesaggi caldi dell’estate ci spingono verso la scelta di colori intensi, colorati e basic che in qualche modo ci rimandino alle atmosfere estive, uno dei motivi per cui amiamo indossare gioielli colorati e oro soprattutto d’estate. Ma probabilmente l’esplosione dell’argento tra le tendenze, aggiunge anche i bijoux silver nell’entourage dei gioielli che raccontano l’estate, con i suoi chiari di luna e le serate estive in cui ammirare i riflessi del mare. Uno dei momenti perfetti in cui sfoggiare il prezioso Argento 925, caratteristico per la sua lega lavorata unita al rame e da riservare per il suo valore ad occasioni speciali o magari da scegliere se cerchiamo un gioiello che parli di noi, o comunque bijoux in silver che andranno ad illuminare con eleganza i nostri look estivi.

Bijoux estate 2023: la collezione in argento 925 e pietra colorata di Giovanni Raspini

Un gioiello racconta la nostra personalità, abbraccia il nostro stile e incontra anche armoniosamente il nostro look: le tendenze bijoux di quest’anno prediligono gioielli particolarmente minimal come ciondoli che richiamino la natura o personalizzati, collane particolarmente lunghe da indossare come bodychain, ma anche gioielli delicatamente sofisticati.

Impossibile non innamorarsi e vedere la magia e il calore dell’estate nella nuova collezione Daisy di Giovanni Raspini, dove il prezioso argento 925 si incontra con pietre preziose gialle, quasi come aggiungere un tocco di sole ai nostri look casual o serali estivi. Protagonisti i fiori, caratterizzati da un cuore giallo che può rimandare ad una margherita ma ricordare anche l’allegria di un girasole.

Silver mood: bracciali, collane, orecchini, dettagli preziosi e pop

Allegria, colori pop e design essenziale: se per voi l’estate e la sua vivacità è uno state of mind allora la collezione di S’Agapò che propone orecchini sottili a cerchi di più dimensioni con ciondoli colorati e silver a forma di arcobaleno e trifogli, da abbinare a brillantini essenziali e luminosi al lobo, è quella che fa per voi.

– Una garanzia e un concentrato di trendytudine, Pandora sa sempre come raccontare ad ogni stagione le nostre emozioni e passioni. E quale stagione migliore per aggiungere un charms ispirato a La Sirenetta o regalarsi un bracciale Pandora per la prima volta celebrando la magia del mare e il classico Disney?

– Eleganti e più pop che mai quest’anno sono le croci, che hanno conquistato anche Chiara Ferragni. Tra le più preziose, da regalare o regalarsi ci sono quelle in argento, strass e pietre preziose in stile tennis della nuova collezione Amen. Perfette per chi ama sempre aggiungere al proprio look un tocco glitter!

