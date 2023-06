Lo swimsuit nero tra i costumi interi è senza dubbio il modello più versatile che non si indossa solo al mare

Colorati, dalle texture vibranti, dal design cut out, perfetti da indossare in spiaggia, in piscina, così versatili da essere i complici perfetti per un party estivo così come per una piacevole passeggiata serale estiva: i costumi interi sono pezzi chiave del beachwear da non sottovalutare assolutamente, ed ecco perché investirci può essere una scelta strategica per ammortizzare la valigia ed essere più selettive in nome della sostenibilità. Anche in questo caso naturalmente però abbiamo il più evergreen di tutti: lo swimsuit nero. Tanti i modelli, tante le possibilità decorative ed estetiche tra cui scegliere seguendo tutte le ultime tendenze proposte dalle collezioni estive 2023.

Costumi interi neri 2023: le tendenze della stagione, quali modelli scegliere

Perché nonostante i tantissimi modelli colorati proposti, nella collezione dei costumi interi di ciascuna di noi lo swimsuit nero resta insostituibile? Molto probabilmente perché da sempre è quel costume che ti coccola, su cui potrai contare sempre e che quando ti senti pigra di sperimentare qualcosa di nuovo è la nuance che sai starà bene sicuramente su tutto. Insomma, è la nostra comfort zone estiva!

Un motivo in più per dirci che con i saldi imminenti, acquistarne più di uno non sarà certo peccato, dal momento che il costume intero nero è perfetto anche come body da adattare ai nostri look estivi da sera. Dai classici modelli con le bretelle che valorizzano la silhouette e stanno bene a proprio a tutte, ai modelli cut out incrociati, passando per quelli più sofisticati e romantici impreziositi con ruches e strass.

E per chi desidera il nero ma con un tocco eccentrico, quest’anno tornano le texture dal sapore vintage come i pois, avvistati sulla passerella di Versace e Dua Lipa a Cannes quando ha sfilato La Vacanza, una collezione capsule perfetta per l’estate.

Calzedonia, Skims, Parah: I modelli della stagione 2023 su sui investire

Il modello perfetto per ciascuna di noi? Quello che saprà farci sentire completamente a nostro agio: lo scollo a cuore ad esempio è uno dei modelli più amati da chi ha il seno grande perché valorizza il décolléte ma con estrema delicatezza, come lo swimsuit proposto da Calzedonia.

– Ma quando parliamo di shape e silhouette non possiamo naturalmente non passare per le proposte di Skims, il brand di Kim Kardashian che naturalmente oltre all’intimo, propone anche costumi da mare inclusivi, pensato per adattarsi perfettamente alla silhouette come una seconda pelle. I modelli proposti sono sgambati, comodi per una maggiore libertà di movimento e per allungare la silhouette.

– E se cercate uno swimsuit nero dal gusto un po’ etnico e mixato con colori fluo e basic, Parah rivisita il classico pezzo intero nero in una stampa che gioca tra vibes etniche e boho, pensata per chi ama non passare mai inosservata. Un modello che può abbinarsi ad un dress trasparente ma anche ad un paio di jeans, da indossare per un cocktail al tramonto.

