Vita alta, cut out, balconcino: è il momento di appuntare le tendenze bikini per una tintarella ad alto tasso di trendytudine

Ormai ci siamo, c’è aria d’estate! E anche se la stagione del mare non è ufficialmente iniziata da calendario, con un clima diventato decisamente più caldo e stabile esplodono le campagne promozionali ad alto tasso bikini dei brand, i feed instagram di celeb e influencer che scattano selfie con i costumi da mare, dando inizio ai weekend fuori porta e celebrando le tendenze più cool dell’anno. Quali sono i costumi più desiderati? Anche quest’anno non mancano vivacità, sensualità e fantasia: protagonisti indiscussi design accattivanti, nuance brillanti e texture vibranti. Pronte a prendere appunti?

Bikini mare 2023, i modelli tendenza: vita alta e bassa, minimal, crochet

Vita alta o vita bassa? Il cruccio prende forma anche tra i bikini ma ci sono buoni motivi per amarle entrambe: gli slip a vita alta slanciano di più la silhouette, quelli a vita bassa ci permettono di valorizzare il punto vita impreziosendo e personalizzando il nostro look beach wear anche con body chain e cinture a catenina eleganti.

– Tra le tendenze che sanno di grandi ritorni quest’estate c’è il costume intero olimpionico minimal: essenziale la texture, spesso anche lucida, halter neck all’americana o scollato, taglio sotto ascella ad effetto 3D, un modello che arriva direttamente dagli anni ’90. Le texture sono vibranti, luminose, tie-dye e multicolor: poche applicazioni e tanto colore.

– E il crochet? Spopola anche quest’anno, ma si impreziosisce e viene proposto nella sua texture più classica, rivisitata anche con cascate di strass, glitter e brillantini in nuance vivacissime come il giallo o il fucsia o anche in eleganti proposte in nero o blu notte.

Chiara Ferragni, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Valentina Ferragni: i costumi inspo più trendy

Pezzo intero, bikini ma anche trikini? Lasciate che siano celeb e influencer a darvi qualche suggerimento, tra le prime ci aveva pensato già Chiara Ferragni durante il suo viaggio in Africa, quando ha sfoggiato un bikini rosa chiaro iridescente con dettagli gioiello che richiamano i simboli caratteristici del brand.

– Sceglie invece il trikini ancora una volta Valentina Ferragni, che quest’anno ha lanciato anche lei una collezione di costumi da mare in multicolor e animalier, modelli perfetti se avete voglia di dare davvero una scossa trendy alla vostra collezione di costumi.

– Punta invece sul minimal anni ’90 Hailey Bieber che da qualche settimana ogni weekend ci regala in scatto i suoi costumi di stagione: arancio, verde militare, il bikini a triangolo è il modello che spopola nella sua collezione. Sì perché anche lei ha appena lanciato una linea di cui ha curato il design sotto il suo brand skincare Rhode.

– Spopolano però anche i microbikini, come il modello dal crochet a ruches sfoggiato da Kendall Jenner: un modello minimal nel design che copre strategicamente nei punti giusti. I suoi colori preferiti sono quelli ispirati alla terra: marrone e verde militare primi su tutti.

