Tempo di scoprire i piedi, tempo di sandali: tra i modelli trendy questo è l’anno del tacco zeppa

Modelli comodi certo, ma non puntiamo solo su quelli: i sandali estivi ideali sono quelli che ci slanciano, si adattano perfettamente alle nostre esigenze di look e se sono anche versatili tanto meglio, così da aiutarci a non esagerare con gli acquisti e a non ritrovarci tanti e troppi modelli, alcuni destinati magari a prendere polvere sulla scarpiera. Verso quali tendenze vira la moda quest’anno? Accanto alle flat, Birkenstock in prima linea su tutte, ci sono i modelli wedge ovvero con il tacco zeppa. E se state pensando che siano da riservare solo ad occasioni speciali, vi rassicuriamo subito: ci sono così tante altezze che saprete sicuramente quale sarà la più adatta alle vostre esigenze.

Tendenze sandali estate 2023: i modelli wedge avvistati in passerella

Ricordate i famosi “zatteroni” anni ’90? I sandali wedge di questa stagione estiva devono un po’ sicuramente a loro e in molti casi, con la tendenza comfy che spopola ancora anche nell’universo shoes, hanno cercato di lavorare sul giusto mezzo. Come uno dei modelli più 90’s avvistati sulla passerella di Fendi: alte sicuramente ma realizzate in gomma, per camminare in altezza e comfort in nuance pop e fluo.

– Si viaggia invece decisamente su altre frequenza da Missoni, dove i sandali wedge si trasformano on una piccola scultura di pvc, portando l’effetto see-through anche ai piedi e un tacco zeppa quasi trasparente ed invisibile. Un modello da riservarsi per i cocktail più esclusivi! Anche qui il fluo domina la scena.

– Altissimi, quasi da vertigini, Ferragamo sperimenta una zeppa che si trasforma in un piccolo tacco curvato, riproponendo in una versione brand new il classico modello nero con strisce intrecciate rubato agli anni ’90, a cui aggiungere anche lacci alla caviglia. Un sandalo forse non propriamente da city, ma che per il design confortevole e modellato sul piede potrebbe rivelarsi più comodo di quanto sembri.

Come abbinare i modelli wedge, i look inspo: gonne lunghe, jeans, mini e long dress

Uno degli abbinamenti più trendy con i sandali wedge è quello che vede accostare gonne lunghe poco su le caviglie, top e maglie crop in tessuti tecnici o a maglia: un outfit chic e morbido da realizzare facilmente a contrasto o in un’unica nuance, perfetto per un passeggiata o un aperitivo post lavoro.

– Senza dubbio le più comode di tutte sono i sabot con la zeppa, un modello rubato alle ciabatte da mare ma rivisitato in chiave casual ed elegante. In versione maxi zeppa, ricordando le Fornarina degli anni ’90 o ad altezze medie, sono quel modello da indossare al volo, perfette con i jeans o con modelli pantapalazzo o a gamba larga altezza pinocchietto.

– I sandali weist si sposano perfettamente anche con mini e long dress: il modello infatti slancia la silhouette e la loro versatilità convince sia le petit che le più alte. Abiti lunghi dal tessuto leggero ma anche dalle texture più sofisticate: un modello elegante e gioiello sarà perfetto anche per completare un look da cerimonia.

