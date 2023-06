Il gilet del 2023 cambia i suoi connotati e da accessorio per ingentilire l’outfit diventa un top di tendenza

Da un lato ci sono i gilet lunghi e boho, impreziositi da pietre preziose o frange, perfetti da indossare in con una t-shirt ma anche con un top per donarci all’occorrenza un look vivace o romantico, dall’altra invece la tendenza del gilet crop sartoriale esplosa già lo scorso anno passa decisamente ad un upgrade. E così il gilet, da sempre considerato un po’ quell’accessorio che può star bene su tutto, dall’abito al jeans, si trasforma in un top crop dal taglio sartoriale, perfetto da sfoggiare per look casual serale senza nulla sotto, esattamente come un top.

Tendenza gilet 2023: un top crop street e chic, dalle molteplici potenzialità

C’è sicuramente un attitudine street nel proporre questo gilet sartoriale in una chiave che ne stempera tutto il suo passato per regalargli un’allure tutta contemporanea. Il gilet crop che fa tendenza in questa stagione infatti è da considerarsi la versione moderna del vecchio panciotto che veniva indossato dalla nobiltà maschile e che faceva parte del set camicia, giacca e pantaloni che componevano l’abito da cerimonia. Negli anni Cinquanta poi, sono donne come Marlene Dietrich e Katharine Hepburn ad indossarlo, artefici di una nuova narrazione tutta al femminile.

Il suo potenziale non è solo nel taglio crop ma anche nella varietà di tessuti che lo caratterizzano, dalla lana alla seta, dal cotone al lino leggerissimo, già must have dei look da sera in estate, strategico, comodo e perfetto anche da mettere in valigia, e nei colori, che spaziano dai basic come il bianco e il nero, a cui si aggiunge anche il beige, il grigio scuro e il blu notte. Occhio però anche alle texture: floreali, gessate o magari scintillanti e tempestate di paillettes. Oltre ad essere crop, il suo secondo punto di forza è l’essere avvitato, trasformato in una seconda pelle, perfetto da abbinare anche ad un pecil skirt se vogliamo persino trasformarlo in un pezzo da cerimonia come propone Ysl.

Come indossare il gilet sartoriale crop: dai look casual agli eleganti

La prima regola essenziale per inseguire la tendenza l’avrete già individuata: sotto il gilet assolutamente niente, basterà abbottonarlo e magari lasciare libera l’ultima asola per aggiungere un dettaglio sexy e raffinato. Il pantalone perfetto con cui si abbina questo must have trendy sono senza dubbio i pantaloni a vita alta, meglio ancora se pantapalazzo così da slanciare la figura o con un paio di pantaloni sartoriali per confezionare con pochi pezzi un outfit elegante da sera.

– Non fermatevi unicamente alla ricerca dell’effetto sartoriale o sui total look di un solo colore: un gilet crop in cotone dalle nuance basic si sposerà benissimo anche con il denim, sia con dei pantaloni a campana se cercate un effetto 70’s o con una lunga dritta in denim se amate le vibes anni ’90.

