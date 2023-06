Curiosare nell’armadio per ritrovare quello della nonna o della mamma o acquistarne uno nuovo, perché il foulard by Gucci è nella lista degli accessori più trendy dell’anno

Ci sono alcuni accessori che hanno composto la storia della moda a cui ci è capitato spesso di guardare con diffidenza: il foulard forse è uno di quelli. Nell’immaginario collettivo il suo gusto retrò ci riporta agli anni Cinquanta e Sessanta, quando si è scritta una delle pagine più belle della sua storia, firmata da Gucci e una musa ispiratrice come Grace Kelly, ma sarà démodé quest’anno piuttosto guardarlo con questo piglio. Perché il foulard by Gucci è uno dei più desiderati: tanti i modelli, da quelli storici ai più contemporanei, pronti ad impreziosire lo stile di ciascuna di noi.

Foulard Gucci Flora, il più amato e ricercato da sempre: quando, come e perché nasce

Il Foulard Gucci Flora ha l’aurea di un’icona dalla bellezza intramontabile, senza dubbio tra gli accessori oggi più ricercati nei negozi e negli e-commerce vintage. A renderlo speciale, come spesso accade, non è solo la sua manifattura, il design, l’estetica, ma anche la storia che si porta dietro. Nato proprio pensando alla sua bellezza, è stata Grace Kelly la prima ad indossarlo.

Nel 1966, dopo una visita dell’attrice e consorte del principe di Monaco al negozio di Via Montenapoleone della maison, Rodolfo Gucci penso di omaggiare Grace Kelly con un foulard pensato esclusivamente per lei, con una stampa firmata da Vittorio Accornero: ne nacque così una stampa floreale e delicata, una seta bianca bordata con blu navy. Un’immagine diventata iconica, oggi rivisitata in chiave contemporanea e pop ma preservando sempre la dolcezza caratterizzante del modello Flora, che celebra la natura: protagonisti del pattern sono insetti, diversi fiori come iris, ranuncoli, papaveri e bacche, disposti secondo il numero cinque dei dadi. C’è l’essenza della vita, tra la sua linfa, la voglia di essere vissuta in ogni sua sfumatura e la sua caducità.

Il foulard secondo Gucci: gli altri modelli iconici e desiderati della maison

Il foulard così, diventa uno degli accessori più cari alla maison, che ne ha fatto nel corso degli anni una punta di diamante della sua produzione. Non solo Flora infatti e i suoi numerosi e contemporanei rifacimenti, ma è il desiderio di possedere un foulard by Gucci a rendere questo copricapo e non solo così desiderato.

Tra i modelli infatti spiccano il monogram della doppia G, soprattutto nella sua variante marrone con bordo a contrasto, ma anche il modello Stampa GG Flora, la sintesi perfetta dei modelli senz’altro più iconici e amati.

Negli ultimi anni altri pattern dalle grafiche vintage dove vediamo apparire tigri, rossetti, utensili, fiori astratti, borse, catene e forme geometriche hanno arricchito l’heritage estetico di un accessorio che possiamo sfoggiare in più soluzioni, come copricapo, al collo o da allacciare alla borsa. In versione carré o foulard, prendete appunti per i saldi: si parte dai 420 euro sul sito della maison ma curiosando tra gli outlet e i magazzini vintage potreste riuscire ad essere trendy facendo qualche affare.

