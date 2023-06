Le tendenze emerse dalle passerelle delle anteprime parlano chiaro: le décolléte nere sono tornate e le possiamo indossare già da ora

Se dovessimo pensare ad un accessorio che sia intramontabile e strategico quanto un rossetto rosso, non ci sarebbe alcun dubbio: un paio di décolléte nere! E se state pensando che forse non facciano più lo stesso effetto di una volta, siate pronte a ricredervi, consultare le ultime tendenze e provvedere di aggiungerle alla wishlist dei prossimi saldi. Perché queste calzature must have dall’innata eleganza sono tornate a dominare le passerelle e naturalmente anche i nostri look! Moschino, Prada, Tory Burch, sono i maggiori nomi dove la décolléte nera ha sfilato con disinvoltura, mostrando come gli anni per questo modello non siano assolutamente trascorsi: in pelle, vernice, alta, tacco medio, è sempre unica ed inimitabile. Ecco perché i motivi per cominciare ad indossarle da quest’estate sono tantissimi.

Tendenze scarpe 2023: le décollète nere dominano il prossimo autunno/inverno

Sulla passerella del prossimo inverno di Moschino le décolléte nere non potevano che presentarsi in maniera scenografica e prorompente, composte dalla suola al tacco con una macchia d’inchiostro integrata sulla quale camminare, quasi per riscriverne una nuova storia ed annunciarne il ritorno.

E le se vediamo apparire anche in una delle ultime campagne di Christian Louboutin, tra i re glam delle calzature, accanto proprio al lancio di un nuovo rossetto rosso allora dubbi non ce ne sono davvero più: inconfondibile suola rossa ma tacco dorato che ricorda il piede di un tavolo elegante e pregiato, le décolléte di Louboutin sanno di effetto Amarcord ma al contempo della sperimentazione calzaturiera dei nostri tempi.

La sfida che si sono lanciati i designer quindi è quella di preservare tutta la potenza evergreen delle décollète ma aggiungere quel dettaglio sconvolgente capace di scuoterne la linea classica: come da Moschino è accaduto anche da Prada, dove accanto alla ballerina origami bianca conviveva una décollète nera dalla punta pronunciata e squadrata, silente omaggio allo stemma della maison.

Come abbinare le décolléte nere già da quest’estate

Chi ha detto che d’estate si indossano solo sandali? Accanto così alle nostre sneakers di fiducia, siamo pronte ad affiancare anche le décolléte nere e nella stagione più relax and take it easy dell’anno, più saranno particolari, magari anche stravaganti, più sapranno rendere sofisticati i nostri minimal look da sera. Un incontro perfetto è quello tra le décolléte nere e le Mary Jane, per puntare su un modello dal doppio trend!

– Le più desiderate sono in vernice nera, plateau e dal doppio cinturino, così versatili che sapranno abbinarsi magnificamente ad un slip dress fluo o ad un jeans, così da poterle indossare da mattina a sera. Classiche con quel tocco in più, sono le décolléte nere con tacco a spillo vertiginoso ma dalla tomaia ondulata: un modello delicato e sensuale che in pelle saprà abbinarsi anche ad un look formale.

