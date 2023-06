La moda wedding quest’anno si spinge oltre e nella palette dei colori possibili osa con il nero, protagonista delle ultime tendenze

Sì, avete letto bene! Da quest’anno siete autorizzate a prendere in considerazione il nero come possibile nuance per il vostro abito da sposa: per il post cerimonia se opterete per un matrimonio formale, per tutta la giornata se la vostra sarà un cerimonia informale, l’abito dei vostri sogni potrà essere in black, nuance glam ed elegante, salva look di tante occasioni. Le tendenze si muovono verso modelli in tulle per chi ama effetti scenografici, in pizzo per chi non rinuncia a delicatezza e romanticismo, anche se quest’abito resta di per sé una scelta molto sofisticate ed espressione del desiderio di andare decisamente contro corrente.

Tendenze abiti da sposa 2023: l’abito da sposa nero sulla passerella di Dior

Il suggerimento contro tendenza, che ha comunque dei precedenti nel wedding, è apparso sulla passerella di Dior, che ispirandosi al gusto degli abiti rinascimentali, ne ha pensato un modello decisamente rebel, non solo nero ma anche corto.

Il dettaglio che risalta immediatamente è la texture interamente ricamata e la gonna lunga ad effetto panier, una sorta di crinolina nata per essere indossata a vista ma nascosta dalla gonna lunga e aperta sul davanti.

Diverse le variazioni su tema, dove si gioca anche su classici abiti lunghi con bretelle ma drappeggiati: a differenza del bianco la silhouette black si adatta facilmente a tutte, mettendo in risalto le forme di ciascuna, slanciano e sfinando. Anche ai designer permette di giocare di più, creando contrasti inaspettati proprio con il bianco o per impreziosire con applicazioni floreali.

Perché indossare l’abito nero per le nozze e gli stili tra cui scegliere

Perché indossare un vestito da sposa nero? Se siete delle fashion addicted, senza dubbio risponderete perché è assolutamente glam! Non a caso ad aver indossato questa nuance proprio nel giorno delle nozze c’è Sarah Jessica Parker: l’attrice scelse un modello dall’ampia gonna drappeggiata, attualissimo ancora oggi e distintivo del brand Morgane Le Fay.

Ad oggi l’abito da sposa ideale in nero preserva uno stile avvolto tra la favola e il mistero, che include i modelli gotici proposti da Dior, ma allo stesso tempo si propone anche in chiave contemporanea in un classico slip dress dal tessuto in seta, dalla gonna ampia o morbida, una versione che sicuramente in termini di sostenibilità ci aiuterà a non lasciare l’abito nell’armadio ma anzi ad indossarlo in altre svariate occasioni.

