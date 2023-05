Una maglia per sostenere l’empowerment e i diritti di bambine e ragazze: l’invito di Sofia Goggia a non arrendersi mai

Quest’anno la t-shirt bianca resta un caposaldo della stagione estiva e se diventa motivazionale e aiuta a fare del bene, tanto meglio. Falconeri, il colosso veronese del cashmere di Calzedonia, insieme alla campionessa di sci Sofia Goggia ha pensato di rendere questo must have ancora più speciale grazie ad una speciale collab che unisce lo spirito d’intraprendenza di Sofia e il sostegno che da sempre il brand mostra al mondo dello sci alpino per una buona causa: sostenere i diritti di bambine e ragazze sin dall’infanzia. Il ricavato infatti sarà devoluto interamente a Terre des Homes.

Sofia Goggia x Falconeri: come nasce la maglia benefica “Ciao Fans”

Il sodalizio tra Sofia Goggia e Falconeri prosegue da lungo tempo: il brand infatti sostiene la campionessa di sci trentenne nelle sue gare da sempre, attraverso una sponsorizzazione e un supporto che si declina anche nella scelta dei capi tecnici che l’accompagnano in pista. L’idea della t-shirt Ciao Fans ha preso così forma in un complice confronto tra lei e Giulia Sartini, responsabile dell’ufficio stile donna Falconeri.

A Gennaio infatti Falconeri aveva proposto a Sofia Goggia di realizzare una maglia in cashmere personalizzata e pensata su misura per lei, per sciare. La campionessa aveva chiesto che venisse apposto il suo logo, a cui Falconeri ha aggiunto la scritta Superior, come la materia prima che caratterizza il brand e come Sofia, oltre che il proprio logo. Perché allora non pensare di estendere questo caso così pratico e pregiato anche a tutti i fans della Goggia? Detto, fatto!

“Il progetto iniziale era di realizzare dei maglioncini di cashmere col mio logo, ma io pensavo da tempo di produrre qualcosa che si potesse regalare ai miei fan”. Io ho dato l’idea, ma è stata Giulia Sartini, insieme a tutto il team stilistico di Falconeri, a sviluppare compiutamente il progetto. Successivamente ho scelto la grafica che mi piaceva di più fra le varie alternative che mi hanno proposto”, ha spiegato la Campionessa.

Una t-shirt dedicata ai “fans” in collaborazione anche con Terre des Homes

Sofia ha scelto così la grafica Ciao Fans, l’espressione con cui la campionessa è solita salutare i suoi fans appunto, che rappresenta pienamente tutto lo spirito empowerment al femminile del progetto: da un lato c’è la celebrazione della sua intraprendenza e determinazione, un esempio per tutte le donne e dall’altra c’è anche una causa importante. L’intero ricavato dei 600 esemplari realizzati sarà infatti devoluto a Terre des Hommes e alla sua campagna Indifesa, attiva dal 2012.

Si tratta infatti di una campagna che promuove i diritti delle bambine e il loro empowerment sin dalla prima infanzia e che Sofia Goggia ha associato armoniosamente alla sua maglia come un invito a non arrendersi mai: “Anch’io da piccola sono passata attraverso tante difficoltà, con questa t-shirt e la beneficenza che genererà voglio ricordare che non bisogna arrendersi mai”, ha spiegato. Il logo colorato, effervescente, richiama il mood della collezione estiva Falconeri ispirata ai colori della riviera e del mare ma anche la delicatezza del progetto benefico a cui è associata. La maglia ha un costo di 49 euro ed è acquistabile online e unicamente nello store milanese di Via Montenapoleone.

