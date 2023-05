Da sera ma anche da ufficio, il nuovo completo tailleur estivo contempla short e bermuda: la tendenza suit tutta estiva

Una tendenza degli ultimi anni è stata senza dubbio quella di rinnovare il classico tailleur da donna, rubando spesso capi al mondo maschile che ci garantissero una vestibilità sbarazzina ma soprattutto over e comoda. La storia si ripete: così andando oltre il daddy blazer e lasciandosi ispirare da un capo estivo che amiamo moltissimo per praticità e versatilità, i tailleur al femminile si completano con un paio di shorts o bermuda, pronti nella loro versione sartoriale a firmare un nuovo completo tailleur, da adattare ad un office look ma anche come abito da cerimonia. Fondamentale sarà l’attenta scelta dei tessuti da accostare, dei colori e naturalmente delle scarpe.

Tendenza estate 2023: la short suit sulle passerelle di Jil Sander, Tom Ford, Stella McCartney

Ad aver lanciato il trend sono state le passerella della primavera/estate 2023, a partire da quella di Jil Sander, dove la sfilata della collezione sia uomo che donna ha enfatizzato tutta l’anima genderless di questo completo tailleur, nella sua versione bermuda: un modello dall’appeal sartoriale che arriva a metà gamba, perfetto ad abbinarsi tono su tono con un blazer ma da reinventare anche con una felpa per un street look.

– Il ritorno al tailleur e in generale alla black suit è stato il grande ritorno delle ultime passerelle, così anche Tom Ford, da sempre sensibile e attento ad una linea che sconfinasse tra il guardaroba maschile e femminile ripesca il bermuda, proponendo un look da sera blu elettrico e super sexy abbinato da un paio di sandali vertiginosi.

– Ambassador di una moda sostenibile e costantemente ispirata ai colori e alla leggerezza della natura, Stella McCartney propone in passerella un tailleur dinamico che trasforma la sartoriali in dettagli hi-tech. Il modello perfetto che indossato con un paio di mocassini diventa il key look perfetto per incontri formali e non in ufficio. Il bermuda è over, morbido nei movimenti, dalla sportiva eleganza.

Come realizzare una short suit perfetta da ufficio e da cerimonia

Shorts o bermuda? Il dilemma è tutto lì, ma con un po’ di intuizione. Le passerelle ci lanciano ispirazioni, talvolta ci regalano anche look da copiare ma poi sta a noi personalizzare i nostri outfit e adattarli in base ad occasioni e contesti. In ufficio ad esempio, meglio sempre puntare sul soft e scegliere il bermuda per rivoluzionare il tailleur ma conservare sempre il rigore necessario che richiede questo tipo di look.

– I bermuda possono essere di diverse lunghezze: anche un modello a metà gamba dalla texture ricercata come un gessato, abbinato ad una scarpa bassa potrà andare bene. Possiamo abbinare poi un paio di ballerine o mocassini, classiche décolléte o magari un paio di Mary Jane: le combinazioni sono tantissime, l’importante è scegliere sempre tacchi di media altezza.

– In occasione di una cerimonia invece puntate su colori delicati come il celeste, fantasie floreali o anche su nuance vitaminiche come il fucsia o il blu elettrico, di grande tendenza in questa stagione 2023, abbinando un paio di sandali alti gioiello o da allacciare alla caviglia tono su tono.

