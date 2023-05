Less is more: pochi strass ed un risvolto firmano i jeans più cool delle tendenze denim di stagione. Arisa docet.

Sempre perfetti, immancabili, gli unici che davvero in qualsivoglia modello non passeranno mai di moda: sono i jeans, che in barba a tendenze, mode del momento e trend virali, sono davvero gli unici pantaloni su cui potremo contare sempre e comunque. Da soli infatti basterebbero per creare infiniti look puntando esclusivamente sulla loro versatilità ed ecco perché investire su un paio di jeans, anche in questa primavera/estate 2023 sarà la decisione più strategica da prendere. A darne prova è stata Arisa, che ospite di Verissimo ha indossato un modello elegante e prezioso che entra direttamente nella wishlist dei pezzi in denim da aggiungere al nostro guardaroba.

Tendenze moda primavera/estate 2023: i jeans baggy con strass, il modello indossato da Arisa

C’è una doppia verità nel look sfoggiata da Arisa a Verissimo, fresca reduce da Amici nel ruolo di professoressa di canto: la prima è che appunto, come dicevamo, la versatilità del denim può svoltare qualsiasi look e adattarsi in più occasioni e contesti, la seconda è che Arisa ha individuato il modello di cui abbiamo urgentemente bisogno in questa bella stagione ma che si rivelerà prezioso anche in autunno.

Si tratta di un baggy jeans comodissimo e gamba larga che grazie al suo risvolto tempestato di strass può essere indossato con i sandali, ma anche con un paio di mules, slingback o persino delle sneakers. La sua lunghezza fin poco dopo la caviglia lo rende il modello perfetto che saprà valorizzare qualsiasi tipo di scarpa, donando anche un prezioso ma sobrio effetto shine. La cantante ha scelto di indossarlo con una camicia bianca, altro pezzo evergreen, optando per un look morbido e rilassato ma di raffinata eleganza. E gli strass sono quel dettaglio inaspettato che possono vivacizzare un look casual ed enfatizzare invece un look elegante da sera.

Jeans con risvolto: i modelli da tenere d’occhio e come abbinarli

Il risvolto sui jeans rappresenta uno dei trend dei modelli più cool di stagione. Il dettaglio ha conquistato anche Alexander McQueen, che propone un modello mom fit realizzando un look total denim con corsetto-vestito: un’idea look perfetta da copiare e sfoggiare in questi giorni di primavera.

– Levi’s viaggia invece sulle vintage vibes, proponendo un risvolto più disordinato e non troppo ampio, come quelli che si vedevano negli anni ’90 per lasciare vedere mocassini o sneakers. Anche in questo caso l’accostamento consigliato è un less is more: alla camicia bianca sostituite una t-shirt bianca e avrete un casual look dall’anima retrò.

