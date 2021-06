Meta gettonata dell’estate, la Croazia affascina per mare, storia e natura. Tra costumi, abiti e accessori, ecco cosa mettere in valigia.

Le vacanze sono sempre più vicine, tra chi riuscirà a spezzettarle nel corso dei mesi estivi, chi vive in attesa del famigerato Agosto e chi invece punterà solo su uno dei prossimi mesi. E se il vostro desiderio è fare tappa in Croazia, sappiate che la valigia perfetta dovrà essere accurata e strategica.

Perché in Croazia non manca davvero nulla: c’è storia e quindi la possibilità di fare escursioni e organizzare gite alla scoperte di luoghi e cittadine caratteristiche, c’è il mare e c’è anche abbastanza movida per assicurarci il giusto divertimento alla sera. Tutto questo ad un budget super low cost, altro dettaglio non trascurabile che la rende una destinazione molto gettonata.

Croazia, gli indispensabili da mettere in valigia: abiti e costumi

I luoghi in cui fare tappa in Croazia sono davvero molteplici, ma a conquistare il cuore dei viaggiatori sono le isole e le loro bellissime spiagge, un vero e proprio gioiellino. Per le nostre giornate al mare in Croazia allora non potremo che mettere come primo must have da valigia i costumi naturalmente, e qui a voi la scelta per modelli, stampe e colori.

– Vi basti sapere che mete come l’isola di Hvar e la regione di Dubrovnik, particolarmente amate, hanno colori selvaggi e caldi: potremmo quindi scegliere costumi più audaci nei colori, magari con sfumature scure aranciate, che si avvicinino molto al colore del territorio, oppure nuance azzurre e verdi che richiamino le molteplici sfumature del mare.

– Per gli abiti vi consigliamo un mix di abbigliamento beachwear, quindi pantaloncini leggeri, canotte, abiti di lino corti o lunghi, qualcosa di fortemente versatile e all’occasione anche elegante per le giornate da trascorrere interamente in spiaggia, magari tra un pranzo e un aperitivo. Il lino è un tessuto fortemente consigliato, fresco ed elegante.

– Potreste decidere di optare per zone della Croazia in cui piuttosto che andare al mare un giorno, potreste scegliere di visitare l’isola ed in quel caso un paio di shorts ed una canotta saranno i vostri alleati perfetti. Osate con il colore: la Croazia ha colori molti estivi e vivaci, quindi meno colori basic e più sfumature marroni, arancioni, blu e perché no anche rosse.

– Qualche outfit sfizioso per la sera inoltre non guasterà, puntando su mini dress o abiti lunghi ma versatili in boho chic, così da avere una mise adatta per la sera ma anche mantenga sempre quel mood spensierato e vacanziero.

Vacanze in Croazia: quali accessori mettere in valigia

Partiamo dalle scarpe che saranno indispensabili per la spiaggia: le ciabatte modello Ipanema saranno perfette, perché trattandosi di luoghi dove spesso si ama spostarsi da una spiaggia all’altra, la loro tenuta vi assicura praticità nel movimento oltre che stile. Per i colori massima libertà, tutti meravigliosi brillanti e super estivi.

Sneakers e sandali bassi per escursioni o per semplici passeggiate dati anche i territorio frastagliati delle isole sono le scarpe più indicate per muoversi senza troppa fatica e problemi, e per quella serata speciale, magari l’ultima, da trascorrere in un ristorante elegante in riva al mare, puntate su un sandalo decolléte gioiello, meglio se verde o in acquamarina, in onore del mare e i suoi colori cangianti anche alla sera.