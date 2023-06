Le espadrillas sono le scarpe estive più evergreen di sempre, pronte ad accendere le tendenze shoes anche quest’anno

Quando avvistiamo Letizia di Spagna indossarle ogni anno allo scoccare dell’estate, allora non ci saranno più dubbi: sarà il momento di tirare fuori le nostre espadrillas, magari comprarne anche un paio nuovo per non perderci neppure le ultime tendenze, che rendono questo modello evergreen sempre fresco e cool. Per la Reina di Espana sono così un must have e ormai identificative del suo stile, che ne è nato persino un paio dedicato a lei, naturalmente con la zeppa e dal colore neutro e versatile. Avete anche voi voglia di trovare le vostre espadrillas del cuore? Occhio ai modelli e al design e le texture suggerite dalle ultime tendenze!

Tendenze scarpe 2023: le espadrillas secondo l’estate 2023, i modelli

Tela e corda intrecciata caratterizzano queste scarpe dall’appeal rustico ma allo stesso tempo chic, pratico, comodo e versatile. Le espadrillas quindi possono raccontare tanto del nostro stile, a seconda di quali sceglieremo di indossare, dai modelli bassi a quelli alti, dalle slip on a quelle da allacciare intorno alla caviglia con lacci o cinturino.

Letizia Ortiz è senz’altro musa indiscussa e anche quest’anno ha confermato che il modello con la zeppa, considerato anche il grande ritorno di quest’ultima tra vibes anni ’90 e 2000, è uno dei più amati. Il motivo non è solo la versatilità, ma anche la possibilità di poter indossare un paio di scarpe alte in maniera assolutamente comfy. L’ultimo modello con cui è stata avvistata la royal lady è infatti altissimo, bianco con i lacci. Un modello semplice e molto raffinato.

Girovagando per Instagram non vi è dubbio che quest’anno vi sia la tendenza a scegliere nuance neutre e delicate, quasi a celebrare la versatilità di queste scarpe. Il marchio espadrilles le propone infatti nelle nuance fango, rosa antico e beige, senza però scontentare le più eccentriche con modelli in total fucsia, dai lacci alla corda. La tomaia è in stoffa generalmente, ma possiamo trovarla anche in paglia in corda intrecciata. Diventano invece eccentrici i modelli flat, con zeppa o raso terra, irrinunciabili d’estate e dal mood vacanziero: le possiamo trovare in fantasie animalier o in stoffa ma impreziosite da perline o disegni geometrici.

Come abbinare le scarpe in corda e tela: look sportivi, chic ed eleganti

Con un paio di espadrillas potete divertirvi a personalizzare il vostro stile, rendendo un abito corto o lungo ad esempio sempre diverso: più elegante con un modello alto e slanciato con i lacci, sportivo e disimpegnato con un paio di espadrillas flat.

– La loro anima rustica ed estiva, le loro origini sono legate al lavoro nei campi, rivive sicuramente in look pratici e sportivi abbinate ad un paio di shorts o ciclisti, o ancora vezzose e sbarazzine con una minigonna o un mini dress. Le combinazioni che possiamo creare sono davvero tantissime!

