Trendy è anche ordinario: così Balenciaga nella Resort collection 2024 elegge l’asciugamano come accessorio must have

Provocazione, constatazione o semplice sperimentazione? Balenciaga prova a tornare a quella comunicazione provocatoria che aveva caratterizzato il brand sotto la direzione artistica di Demna Gvasalia, dopo la parentesi della fashion week parigina che ha celebrato le prime visioni del fondatore della maison.

Passato quasi sotto coperta il misunderstanding delle ultime campagne moda, accusate di riferimenti alla pedofilia, forse la Resort Collection 2024 è il tentativo di riprendere il filo della vecchia direzione artistica ed è stata l’introduzione di quell’accessorio che non ti aspetteresti mai di vedere in un lookbook d’alta moda, ma che in realtà non è del tutto incoerente con l’essenza del concept di queste collezioni vacanziere destinate a pochi e in uscita prima della stagione invernale. Ed è proprio su questo ossimoro che gioca la maison.

Balenciaga Resort collection 2024: se l’asciugamano diventa street e non si indossa solo fuori dalla doccia

A destare immediatamente l’attenzione tra i look resort proposti da Balenciaga è stato uno in particolare: uno street look composto da pantaloni cargo, occhiali dalle lenti ovali stile Matrix, una felpa nera essenziale, lungo coat di pelle e un asciugamano lunga in vita, la classica che indossiamo intorno al corpo post doccia.

Il sapore della resort collection di Balenciaga ha già di per sé un gusto diverso dalle altre che abbiamo visto intorno al mondo e in luoghi fantastici: la maison infatti ha scelto di ambientare la collezione davanti alla sede parigina del brand, in Avenue Georges V. Nonostante si tratti una collezione vacanziera, i look della collezione Capital B., questo il nome, indossati dai modelli si integrano perfettamente con il clima cittadino, essendo outfit dall’allure fortemente street ma sicuramente non ordinari.

Street, chic, essenziale: mix and match, comfy, praticità per il prossimo inverno

Per ora solo stupore dinanzi all’accessorio della discordia perché il prezzo dell’asciugamano di lusso è ancora sconosciuto, anche se facilmente immaginabile, e una certa attenzione ai trend del prossimo inverno: la praticità e il comfy della collezione, i giochi layering e i mix and match, dettagli che non saranno sfuggiti ai fashion addicted.

I volumi di piumini e giacche anche in casa Balenciaga si assottigliano, lasciando immaginare che nella prossima stagione invernale lo street style si muove su accostamenti di tessuti differenti, lasciando intuire che ad esempio un giubbino di jeans possa convivere sotto un trench leggero. Non vi è dubbio che ra i trend destinati a durare c’è il bikercore, tra stivali e giubbini, mentre il blazer torna ad ampliarsi e a preferirsi nella sua versione daddy che lo trasforma anche in un cappotto.

