La camicia è un prezioso must have anche d’estate: in lino sarà il pezzo chiave per completare i nostri outfit

Quante volte nel corso dell’anno abbiamo sottolineato la preziosità della camicia nel nostro guardaroba? Una certezza che possiamo confermare anche d’estate partendo da un capo versatile, comodo e fresco: la camicia di lino, must have da indossare da solo o per completare i nostri outfit, perché di modi di indossarla e abbinarla ce ne sono davvero molteplici. Non è un caso che nelle collezioni d’alta moda questo capo strategico conquisti sempre il cuore dei designer, a partire da Giorgio Armani, che nella sua linea donna ha fatto di questa camicia estiva e dall’allure vacanziera uno state of mind e una cifra stilistica. Da indossare alla maniera più classica o sbarazzina, lasciatevi conquistare dalla freschezza e dallo stile di questo salva look.

Tendenze moda estate 2023: sotto la camicia niente o forse un top, tra comfort e sensualità

Come si indossa la camicia di lino quest’anno? Questo must have secondo le collezioni moda può diventare un modello che esprima incredibile sensualità e allo stesso tempo eleganza e rigore, grazie alle sue linee dritte stemperata dalla morbidezza del tessuto.

Che sia un modello slim oppure over, la tendenza dell’estate 2023 ci invita ad indossarla da sola, lasciandola sbottonata quanto basta per enfatizzare silhouette e décolléte. O magari, annodandola poco su l’ombelico, per trasformarla in un’elegante crop top, come nella proposta di Cucinelli che la predilige a righe.

Aperta o annodata può trasformarsi anche in un coprispalle da sera o aiutarci a realizzare un office look formale ma allo stesso tempo fresco ed elegante, magari abbinandola ad un paio di pantaloni flare, tra modelli alla coreana o classici. Dalle nuance classiche come il bianco, il beige o il celeste, predilette d’estate a quelle che presentano ricami e fantasie minimal, la camicia di lino si mixa con tessuti come il suede, il cotone e anche il denim.

Casual o elegante, come abbinare la camicia di lino

La camicia di lino può rivelarsi un capo di estrema eleganza. Tra gli outfit più sofisticati che possiamo realizzare, c’è sicuramente quello che abbina un modello classico bianco con un pantalone a vita alta beige da abbinare ad una cintura a contrasto. E con una it-bag avrete realizzato un look casual perfetto come office look o per il tempo libero.

Partendo sempre da un modello in nuance basic ma anche in beige o marrone, la camicia di lino conquista per la sua estrema versatilità e per la sua capacità di adattarsi con delicatezza a qualsiasi occasione: sotto un blazer o un gilet, nei pantaloni o fuori che siano a vita alta o bassa, con il jeans o con una jumsuit, abbinata ad un paio di sandali scopriremo quanto possa essere strategica per realizzare diversi look serali.

