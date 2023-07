Il segreto delle tendenze make up di quest’estate è tutto nell’effetto power glow, dagli occhi alle labbra

Quest’estate tutto brillerà! Non solo i nostri look, dagli outfit casual a quelli per i party e le cerimonie che ci attendono, ma anche il nostro viso perché le tendenze make up dell’estate 2023 parlano chiaro: effetti glow, shimmer, glitter, sono le parole chiave da tenere ben presente ogni qualvolta sceglieremo il make up da abbinare al nostro look. Complice sicuramente l’immaginario cinematografico al femminile di quest’anno, che da Euphoria è arrivato fino a La Sirenetta e a Barbie: a dominare la scena sono colori pastello che sono pronti a trasformarsi un nuance al neon, intense e cremose. E a noi non resta che tuffarci in questo mare di luminosità e glitter!

Tendenze make up estate 2023: dagli ombretti shimmer al glass face

La particolarità degli ombretti di questa stagione è che si passa con facilità dai colori pastello a quelli intensi e persino fluo, che per un make up serale e d’occasione possiamo anche mixare tra loro. Rosa, azzurro, dalle gradazioni più chiare a quelle più intense sono i più amati.

Come ottenere l’effetto shiny? Potete puntare su texture cremose e lucide oppure nel caso di ombretti in polvere scegliere di mixarli con glitter se non sono già inclusi o completare con dettagli strass da applicare sulla palpebra o ai lati degli occhi. Ed è subito effetto shimmer! Da completare con il mascara, must have indiscusso anche d’estate.

Per il viso è fondamentale sempre l’idratazione per migliorare e sublimare la resa dei prodotti: si parla infatti di glass face, una skincare di origine coreane che rende la pelle luminosa come un cristallo. Si esfolia la pelle e poi la si idrata scegliendo primer luminescenti per si adattano a diversi tipi di abbronzatura e di pelle. L’illuminante darà poi un tocco finale lunare.

Tra illuminanti, terre e blush, quest’anno è il glow blush a dominare la scena, un delicato rosa che incornicia delicatamente il viso e che con la sua dolcezza si sposa armoniosamente con le nuance occhi decisamente più marcate.

Focus sulle labbra, tra ombre e luminosità: le labbra in un mix di wet e ombré

E le labbra? Anche loro non scherzano, pronte a non voler passare inosservate e a mixare al meglio le tendenze, tra glow e shimmer. Tornano infatti i lipgloss, colorati o trasparenti, meglio ancora se volumizzanti, che possiamo anche enfatizzare delicatamente con una matita labbra.

Le labbra infatti giocano tra ombreggiature, ombré lips e luminosità, wet lips, un effetto che possiamo ottenere anche scegliendo un matita labbra che sia in contrasto con la nuance del rossetto, a cui magari aggiungere un leggere tocco di lipgloss trasparente. Queste le tendenze che possiamo naturalmente personalizzare e rimescolare secondo la nostra fantasia e creatività.

